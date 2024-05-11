Αύξηση του βρετανικού ΑΕΠ ενάντια στις προβλέψεις

Γρηγορότερη ανάπτυξη στην οικονομία της χώρας από την ΕΕ και τις ΗΠΑ για το α' τρίμηνο του έτους. Συγκρατημένη αισιοδοξία για τη μετά-Mπρέξιτ οικονομική εικόνα της χώρας.Οι τοπικές εκλογές πέρασαν και τα απογοητευτικά αποτελέσματά τους, τουλάχιστον για το κυβερνών κόμμα των Συντηρητικών, φάνηκαν ακριβώς μια εβδομάδα πριν. Παράλληλα, μέχρι τις επόμενες εθνικές εκλογές, οι οποίες υπολογίζονται να πραγματοποιηθούν κατά τον Νοέμβριο, μένουν τουλάχιστον άλλα δύο τρίμηνα για να σκιαγραφήσει κάποιος την πορεία της οικονομίας.



Γι' αυτό τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), τα οποία έγιναν γνωστά μόλις χθες, αν και έφεραν χαμόγελα στη Βρετανία προκαλούν συγκρατημένη αισιοδοξία στους πολίτες της χώρας και στην κυβέρνηση.



Συγκεκριμένα η υπηρεσία κατέγραψε αύξηση 0,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) για τους τρεις πρώτους μήνες του 2024 και μάλιστα πρόκειται για την ισχυρότερη των τελευταίων τριών ετών. Μόνο στο μακρινό τέταρτο τρίμηνο του 2021 η χώρα είδε αύξηση 1,5%. Προφανώς και αυτό είναι θετικό για το νησί, καθώς κατάφερε ουσιαστικά να ξεγλιστρήσει από την ύφεση του του τελευταίου εξαμήνου του 2023 και να μπει και πάλι στην τροχιά ανάπτυξης που επιθυμούσε.

Θα χρειαστεί χρόνος μέχρι να φανούν οι αλλαγές

Η ανάγνωση και η ανάλυση των ευχάριστων νέων δεδομένων γίνεται πάντως με προσοχή. Χαρακτηριστικές οι δηλώσεις του συγκρατημένα αισιόδοξου Ρίσι Σούνακ,ο οποίος αν και είπε ότι η οικονομία έχει «αλλάξει πορεία», προειδοποίησε ότι θα πάρει χρόνο «μέχρι ο βρετανικός λαός να αισθανθεί τις αλλαγές».



Όπως δήλωσε στο Reuters ο Γιαέλ Σέλφιν, επικεφαλής οικονομολόγος της KPMG UK, «παρά τις καλύτερες βραχυπρόθεσμες προοπτικές, η βελτίωση στον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ φαίνεται να περιορίζεται από την αδυναμία της παραγωγικότητας και το μειωμένο επίπεδο αύξησης της απασχόλησης».



Είναι αλήθεια ότι η Βρετανία έχει έναν από τους πιο αργούς ρυθμούς ανάκαμψης –μεταξύ των προηγμένων οικονομιών– μετά τις επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία που τάραξε το οικονομικό σκηνικό στον τομέα της ενέργειας. Το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2024 λοιπόν δεν ανέτρεψε πλήρως τη γενικότερη εικόνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η οικονομία της χώρας εμφάνιζε ανάπτυξη μόλις 1,7% μεγαλύτερη από τα επίπεδα του 2019, δηλαδή πριν από την πανδημία ενώ παράλληλα, ανάμεσα στους G7, μόνο η Γερμανία μένει πίσω με χειρότερη απόδοση.



Παράλληλα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ αυξήθηκε για πρώτη φορά τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά παραμένει 0,7% μικρότερο σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Αυτό ακριβώς σχολιάζει και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αντικρούει τα θετικά στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, η Εργατική Ρέιτσελ Ριβς, η οποία αναμένεται να αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών αν το κόμμα έρθει στην εξουσία, δήλωσε ότι «δεν είναι ώρα για τους Συντηρητικούς να κάνουν τον γύρο θριάμβου και να λένε στο βρετανικό λαό ότι ποτέ άλλοτε δεν τα πήγαν καλύτερα».

Πού οφείλεται η ανάπτυξη;

Ο υπουργός Οικονομικών Τζέρεμι Χαντ αρκέστηκε απλά να δηλώσει ότι «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα προηγούμενα χρόνια ήταν δύσκολα, όμως τα σημερινά στοιχεία ανάπτυξης είναι απόδειξη ότι η οικονομία επιστρέφει υγιής για πρώτη φορά μετά την πανδημία».



Αναλυτές βλέπουν ότι η ανάπτυξη οφείλεται σε ένα ισχυρότερο λιανικό εμπόριο, στις μεταφορές αλλά και στις λιγότερες απεργίες του δημοσίου τομέα της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι όντως η ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας ήταν γρηγορότερη από εκείνη του 0,3% της ΕΕ και του 0,4% των ΗΠΑ για το συγκεκριμένο διάστημα.



Παράλληλα, τα στοιχεία διέψευσαν και ξάφνιασαν τις προβλέψεις κορυφαίων οικονομολόγων αλλά και της Κεντρικής Τράπεζας της Αγγλίας (BOE), που περίμεναν μικρότερη αύξηση, γύρω στο 0,4%. Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη η Τράπεζα κράτησε τα επιτόκια στο υψηλό των τελευταίων 16 ετών.



Σύμφωνα με το Reuters τα μέλη της Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας άφησαν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια από τον Ιούνιο κιόλα, αλλά σε αυτό το ενδεχόμενο οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι η γρηγορότερη ανάπτυξη του ΑΕΠ μπορεί να καθυστερήσει την απόφαση της Τράπεζας και να δημιουργήσει νέες πληθωριστικές πιέσεις.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.