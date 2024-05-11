Ο Ντόναλντ Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, που ανέφερε ότι η προεκλογική ομάδα του εξετάζει τη Νίκι Χέιλι ως υποψήφια αντιπρόεδρό του, λέγοντας ότι η πρώην υποψήφια για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στην προεδρία δεν υπολογίζεται ως υποψήφια αντιπρόεδρος στις εκλογές του Νοεμβρίου.

"Η Νίκι Χέιλι δεν εξετάζεται για τη θέση του αντιπροέδρου, αλλά της εύχομαι τα καλύτερα!" έγραψε ο Τραμπ στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Επικαλούμενο ανθρώπους με γνώση του θέματος, το Axios ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι ο Τραμπ ενδέχεται να επιλέξει τη Χέιλι αν πειστεί ότι θα μπορούσε να τον βοηθήσει να κερδίσει την προεδρία, να αποφύγει μια πιθανή ποινή φυλάκισης και να καλύψει δεκάδες εκατομμύρια σε νομικά έξοδα, στην περίπτωση που χάσει.

Η Χέιλι, πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας και πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη, έληξε τον Μάρτιο την υποψηφιότητά της για το προεδρικό χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων.

Ενώ έχει αναγνωρίσει ότι ο Τραμπ, ο οποίος υποτιμούσε επανειλημμένα την υποψηφιότητά της, θα είναι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία, η Χέιλι δεν έχει ακόμη δηλώσει ανοιχτά τη στήριξή της στην υποψηφιότητά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

