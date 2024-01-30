Προθεσμία να απολογηθεί ζήτησε το ζευγάρι από την Φλώρινα, που βρέθηκε να έχει στην κατοχή του, βαρύ οπλισμό σε αποθήκη δίπλα από την οικία του, αλλά και σε άλλες κρύπτες εντός αυτής.

Σύμφωνα με την ertnews.gr η 57χρονη θα απολογηθεί αύριο Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι και ο 54χρονος πήρε προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου.

Στο μεταξύ και δεύτερη κρύπτη με όπλα εντοπίστηκε στη Φλώρινα, στο σπίτι του ζευγαριού με το παράνομο οπλοστάσιο.

Πηγή: skai.gr

