Χειροπέδες σε ένα ζευγάρι Ελλήνων, στο σπίτι των οποίων στη Φλώρινα βρέθηκε κυριολεκτικά ολόκληρο οπλοστάσιο, πέρασε η αστυνομία, μετά από έφοδο και τα πλούσια «ευρήματα» που ανακάλυψαν στο σπίτι και σε κρύπτη.

Ο 54χρονος και 57χρονη έκρυβαν στο σπίτι τους 29 όπλα, 72 κιλά πυρίτιδας, 11 χειροβομβίδες, 95 γεμιστήρες και σχεδόν 35.000 φυσίγγια.



Μάλιστα, σε μεταγενέστερη έρευνα βρέθηκαν μέσα σε κρύπτη κι άλλα όπλα, τα οποία είναι πολύ παλιά – πιθανότατα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου - και θα ελεγχθεί αν είναι ενεργά ή όχι.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον:

-10 όπλα, εκ των οποίων, 3 πολεμικά τουφέκια, 1 πολυβόλο, 1 υποπολυβόλο, 1 κυνηγετικό όπλο, 1 πιστόλι, και 3 αυτοσχέδια όπλα,

-8 κάνες πυροβόλων όπλων διαφόρων διαμετρημάτων,

-11 διάφορα εξαρτήματα πυροβόλων όπλων,

-2 γεμιστήρες από πολεμικό τυφέκιο,

-2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

-1 κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο συλληφθέντες είναι μέλη σκοπευτικού ομίλου και ισχυρίζονται ότι είναι συλλέκτες παλαιών αντικειμένων, γι αυτό και είχαν στο σπίτι τους όλα αυτά τα όπλα.

Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί τόσο η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία συμμετέχει στις έρευνες, όσο και η ΕΥΠ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν αν το ζευγάρι εμπορευόταν αυτόν τον οπλισμό, αν δηλαδή πουλούσαν τον οπλισμό στη Φλώρινα, σε άτομα στην παραμεθόριο ή ακόμη και σε ποινικούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Μεγάλες ποσότητες πολεμικού υλικού εντοπίστηκαν χθες (29-01-2024) το απόγευμα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας, σε οικία στην πόλη της Φλώρινας, όπου και συνελήφθησαν -2- ημεδαποί, ένας 54χρόνος άνδρας και μία 57χρονη γυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για νομοθεσία περί όπλων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, φωτοβολίδων, καθώς και για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών.

Συγκεκριμένα, μετά από αξιοποίηση στοιχείων από τους προαναφερόμενους αστυνομικούς για κατοχή μεγάλης ποσότητας πολεμικού υλικού στην πόλη της Φλώρινας, πραγματοιποιήθηκε χθες το απόγευμα έρευνα σε οικία των ανωτέρω δύο (2) ημεδαπών, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

-29- όπλα, εκ των οποίων -14- πολεμικά τυφέκια, -3- υποπολυβόλα, -5- πιστόλια, -6- περίστροφα και -1- καραμπίνα,

-95- γεμιστήρες, εκ των οποίων -57- πολεμικών τυφεκίων, -31- υποπολυβόλων και -7- πιστολιών,

ποσότητα πυρίτιδας βάρους 72 κιλών και 200 γραμμαρίων,

-11- χειροβομβίδες, εκ των οποίων -10- αμυντικού τύπου και -1- εκπαιδευτική,

-5- βλήματα όλμου,

-35.455- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

απροσδιόριστος αριθμός καλύκων, συνολικού βάρους -414- κιλών,

-1- αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός,

-1- αστυνομική ράβδος,

-1- βαλλίστρα,

-1- διόπτρα,

-1- αλεξίσφαιρο,

-7- κροτίδες,

-6- βολίδες,

-3- πυροκροτητές,

-14- τμήματα διαφόρων πολεμικών τυφεκίων και

-1- φωτοπαγίδα.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Φλώρινας, που διενεργεί τη σχετική προανάκριση, εξετάζονται τόσο ο ακριβής τρόπος και χρόνος προμήθειας του οπλισμού, όσο και η ενδεχόμενη συμμετοχή των ανωτέρω συλληφθέντων σε αξιόποινες πράξεις.

Συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

