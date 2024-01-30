Λογαριασμός
Συνελήφθη ζευγάρι στη Φλώρινα που είχε στην κατοχή του 29 όπλα και 72 κιλά πυρίτιδας- Βρέθηκε και δεύτερη κρύπτη με όπλα - Δείτε φωτογραφίες

Συνελήφθησαν 54χρονος και 57χρονη ύστερα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι τους - Βρέθηκαν όπλα και μέσα σε κρύπτη - Σύμφωνα με πληροφορίες οι δύο συλληφθέντες είναι μέλη σκοπευτικού ομίλου και συλλέκτες παλαιών αντικειμένων.

όπλα- Φλώρινα

Ολόκληρο οπλοστάσιο είχαν στην κατοχή τους ένας 54χρονος και μία 57χρονη -Έλληνες και οι δύο-  οι οποίοι συνελήφθησαν, ύστερα από νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους στην Φλώρινα. Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί τόσο η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, όσο και η ΕΥΠ.

Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 29 όπλα, 72 κιλά πυρίτιδας, 95 γεμιστήρες και σχεδόν 35.000 φυσίγγια.

Μάλιστα, σε μεταγενέστερη έρευνα βρέθηκαν μέσα σε κρύπτη κι άλλα όπλα, τα οποία είναι παλιά και θα ελεγχθεί αν είναι ενεργά ή όχι.

σφαίρες Φλώρινα

σφαίρες Φλώρινα

όπλα

Αναλυτικά:

  • 29 όπλα (14 πολεμικά τυφέκια, 3 υποπολυβόλα, 5 πιστόλια, 6 περίστροφα και 1 καραμπίνα)
  • 95 γεμιστήρες (57 πολεμικών τυφεκιών, 31 υποπολυβόλων και 7 πιστολιών)
  • 72 κιλά πυρίτιδας
  • 11 χειροβομβίδες (10 αμυντικού τύπου και 1 εκπαιδευτική)
  • 5 βλήματα όλμου
  • 35.455 φυσίγγια διάφορων διαμετρημάτων
  • απροσδιόριστος αριθμός καλυκών βάρους 414 κιλών
  • αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός
  • 1 αστυνομική ράβδος
  • 1 βαλλίστρα
  • 1 διόπτρα
  • 1 αλεξίσφαιρο
  • 7 κροτίδες
  • 6 βολίδες - δακρυγόνα
  • 3 πυροκροτητές
  • 14 τμήματα διαφόρων πολεμικών τυφεκίων
  • 1 φωτοπαγίδα

Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος των δύο δραστών και θα οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

Τα κατασχεθέντα όπλα και το υπόλοιπο πολεμικό υλικό θα αποσταλούν αρμοδίως.

Στις έρευνες συμμετέχει και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Πηγή: skai.gr

