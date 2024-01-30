Ολόκληρο οπλοστάσιο είχαν στην κατοχή τους ένας 54χρονος και μία 57χρονη -Έλληνες και οι δύο- οι οποίοι συνελήφθησαν, ύστερα από νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία τους στην Φλώρινα. Για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί τόσο η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, όσο και η ΕΥΠ.

Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 29 όπλα, 72 κιλά πυρίτιδας, 95 γεμιστήρες και σχεδόν 35.000 φυσίγγια.

Μάλιστα, σε μεταγενέστερη έρευνα βρέθηκαν μέσα σε κρύπτη κι άλλα όπλα, τα οποία είναι παλιά και θα ελεγχθεί αν είναι ενεργά ή όχι.

Αναλυτικά:

29 όπλα (14 πολεμικά τυφέκια, 3 υποπολυβόλα, 5 πιστόλια, 6 περίστροφα και 1 καραμπίνα)

95 γεμιστήρες (57 πολεμικών τυφεκιών, 31 υποπολυβόλων και 7 πιστολιών)

72 κιλά πυρίτιδας

11 χειροβομβίδες (10 αμυντικού τύπου και 1 εκπαιδευτική)

5 βλήματα όλμου

35.455 φυσίγγια διάφορων διαμετρημάτων

απροσδιόριστος αριθμός καλυκών βάρους 414 κιλών

αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός

1 αστυνομική ράβδος

1 βαλλίστρα

1 διόπτρα

1 αλεξίσφαιρο

7 κροτίδες

6 βολίδες - δακρυγόνα

3 πυροκροτητές

14 τμήματα διαφόρων πολεμικών τυφεκίων

1 φωτοπαγίδα

Έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος των δύο δραστών και θα οδηγηθούν ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

Τα κατασχεθέντα όπλα και το υπόλοιπο πολεμικό υλικό θα αποσταλούν αρμοδίως.

Στις έρευνες συμμετέχει και η αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Πηγή: skai.gr

