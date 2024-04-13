Την εξιχνίαση επτά περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης, που τελέσθηκαν σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, κυρίως ηλικιωμένων ατόμων στο διάστημα από τις 30/3 μέχρι και τις 12/4 στις περιοχές Καστοριάς, Κιλκίς και Φλώρινας, πέτυχαν αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας. Για την υπόθεση συνελήφθη 66χρονη αλλοδαπή στην Φλώρινα, η οποία είχε το ρόλο του εισπράκτορα», ενώ αναζητούνται να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία ενός άνδρα και μιας γυναίκας, που φαίνεται ότι ήταν συνεργοί της.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι προαναφερόμενοι παρουσίαζαν ψευδή γεγονότα ως αληθινά, με σκοπό να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά και τιμαλφή από τους παθόντες, με το πρόσχημα «έκτακτης ανάγκης χειρουργικής επέμβασης συγγενικού τους προσώπου». Σε βάρος της συλληφθείσας και των σε αναζήτηση ατόμων, σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ τονίζεται ότι από το σύνολο των επτά περιπτώσεων τηλεφωνικής απάτης οι δύο τελέστηκαν και οι άλλες ήταν σε απόπειρα.

Συγκεκριμένα, χθες το πρωί άγνωστος άνδρας είτε μόνος, είτε από κοινού με άγνωστη γυναίκα, τηλεφώνησαν σε πέντε ανυποψίαστους πολίτες στην ευρύτερη περιοχή της Φλώρινας και προσποιούμενοι, ο μεν άνδρας τον ιατρό ή το συγγενικό τους πρόσωπο (υιός τους) -κατά περίπτωση-, η δε γυναίκα το συγγενικό τους πρόσωπο (κόρη τους), ανέφεραν ψευδώς σε αυτούς ότι το συγγενικό τους πρόσωπο είχε υποστεί σοβαρό τραυματισμό και έχρηζε άμεσα χειρουργικής επέμβασης, για την οποία απαιτούνταν χρηματικό ποσό και τιμαλφή.

Οι πολίτες, αντιλαμβανόμενοι την σε βάρος τους απόπειρα εξαπάτησης, δεν ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις αυτών και ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές. Άμεσα οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία αστυνομικοί του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας, εντόπισαν και συνέλαβαν την 66χρονη στην πόλη της Φλώρινας.

Κατά την προανάκριση, διαπιστώθηκε ότι οι προαναφερόμενοι, με πανομοιότυπο τρόπο, κατάφεραν να εξαπατήσουν την 30/3 το μεσημέρι 82χρονη ημεδαπή στην πόλη της Καστοριάς, από την οποία απέσπασαν το χρηματικό ποσό των -10.000- ευρώ και την 11/4 το μεσημέρι 84χρονη ημεδαπή στην πόλη του Κιλκίς, από την οποία απέσπασαν το χρηματικό ποσό των -7.750- ευρώ.

Συνολικά κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των -7.750- ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και μία κάρτα sim, δύο ατζέντες και τέσσερα εισιτήρια ΚΤΕΛ. Το κατασχεθέν χρηματικό ποσό εξακριβώθηκε ότι ανήκει στην 84χρονη από την υπόθεση της πόλης του Κιλκίς, στην οποία και θα αποδοθεί.

Από το Τμήμα Ασφάλειας Φλώρινας συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση των δύο άγνωστων ατόμων-συνεργών, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν άλλων παθόντων.

Με αφορμή τα παραπάνω περιστατικά η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας υπενθυμίζει ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά εξαπάτησης:

*Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι σας ζητούν χρήματα, για δήθεν επείγουσα ανάγκη συγγενικού/φιλικού σας προσώπου, όπως νοσηλεία σε νοσοκομείο ή για δήθεν τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε το συγγενικό σας πρόσωπο, που είχε ως συνέπεια τον θανάσιμο ή βαρύτατο τραυματισμό ανήλικου, συνήθως παιδιού. Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά.

*Επισημαίνεται ότι στα τροχαία ατυχήματα ακολουθούνται πάντα από τις αστυνομικές Αρχές οι νόμιμες και προβλεπόμενες ενέργειες, υπό την καθοδήγηση των κατά τόπους Εισαγγελικών Αρχών και σε καμία περίπτωση δεν υφίστανται παρέκκλιση από αυτές, με την καταβολή χρηματικών ποσών.

*Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό - συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται.

*Η επικοινωνία να γίνεται άμεσα, με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι ή σας έδωσαν οι δράστες να μιλήσετε.

*Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

*Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

*Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.