Σε δέκα συλλήψεις ανηλίκων και 9 προσαγωγές προχώρησαν χθες οι αστυνομικοί σε όλη τη χώρα, πραγματοποιώντας συνολικά 526 ελέγχους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μία από τις δράσεις της ΕΛ.ΑΣ. για ανήλικους έλαβε χώρα στις περιοχές της Γλυφάδας και της Βούλας όπου πραγματοποιήθηκαν συνολικά 53 έλεγχοι ανηλίκων και ενός ενήλικα.

Από την περιοχή της Βούλας συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί προσήγαγαν πέντε ανηλίκους και έναν ενήλικα, ενώ στην κατοχή ενός ανηλίκου βρέθηκε μία κουκούλα full face.

Οι προσαγωγές έγιναν στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφορίας ότι το βράδυ είχε κανονιστεί «ραντεβού» μεταξύ μαθητών δύο σχολείων σε skate park για συμπλοκή.

Στη θέα των προσαγωγών και των αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο η προσέλευση των νεαρών σταμάτησε και πραγματοποιήθηκε αποχώρηση όσων ήδη κινούνταν στην πέριξ περιοχή.

