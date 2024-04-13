Την απομάκρυνση ομάδας ατόμων που εισέβαλε χθες στις 11.30 το πρωί στο παλαιό κτηριακό συγκρότημα του τμήματος της Νομικής, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, πραγματοποίησαν σήμερα αστυνομικοί, στη διάρκεια επιχείρησης που έγινε το πρωί.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της Αστυνομίας, ομάδα νεαρών ατόμων κατέλαβε χώρο του προαναφερόμενου κτηριακού συγκροτήματος, με αποτέλεσμα οι Πρυτανικές Αρχές να ζητήσουν τη συνδρομή της Αστυνομίας.

Με άμεση και συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών από τις υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η απομάκρυνση της ομάδας των ατόμων που εισέβαλαν στο προαναφερόμενο κτίριο και ο χώρος αποδόθηκε στις Πρυτανικές Αρχές. Στο σημείο παραμένουν αστυνομικές δυνάμεις για τη διατήρηση της τάξης, ενώ προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Κομοτηνής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

