Προειδοποίηση στο Ιράν να μην προχωρήσει σε επίθεση εναντίον του Ισραήλ απηύθυνε ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς, μιλώντας στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

«Το Ισραήλ είναι μια ισχυρή χώρα, έχει πολύ ισχυρά αμυντικά μέτρα και ως επίσης τη δυνατότητα να αντιδράσει», ανέφερε ο κ. Κατς. «Ελπίζω ότι δεν θα κάνουν αυτό το λάθος. Πήραν προειδοποίηση από όλη τη διεθνή κοινότητα, ξεκινώντας από τον Αμερικανό πρόεδρο, πήραν τα ίδια μηνύματα από τη Γερμανία, από τη Γαλλία, από την Ιταλία, από το Ηνωμένο Βασίλειο και επίσης από εμάς».

«Το καθεστώς του Αγιατολάχ στο Ιράν είναι ένα εξτρεμιστικό καθεστώς με ηγεμονικές φιλοδοξίες στη Μέση Ανατολή», ανέφερε. «Είναι ένα καθεστώς που έχτισε σε όλη τη Μέση Ανατολή ένα δίκτυο ισχυρών πληρεξουσίων: τους Χούθι στην Υεμένη, την Χεζμπολάχ στο Λίβανο, που στην πραγματικότητα ελέγχει το καθεστώς του Λιβάνου. Ένας από τους πληρεξουσίους τους είναι η Χαμάς. Όλο αυτό το δίκτυο αποφάσισε να εμπλακεί σε πόλεμο με το Ισραήλ. Σε αυτό το δίκτυο των πληρεξουσίων ο κύριος κινητήριος μοχλός είναι το Ιράν».

Ο πρέσβης του Ισραήλ σημείωσε πως «οι δημοκρατίες δεν πηγαίνουν σε πόλεμο ελαφρά τη καρδία. Το Ισραήλ είναι σε πόλεμο επειδή του επιβλήθηκε. Αν το Ιράν επιλέξει το δρόμο του πολέμου, το Ισραήλ έχει τον τρόπο να αντιδράσει. Ελπίζουμε και τους καλούμε να μην το κάνουν».

Ο κ. Κατς σημείωσε πως το «Ισραήλ εξαναγκάστηκε να προχωρήσει σ' αυτό τον πόλεμο όταν η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς αποφάσισε να ανοίξει μια ολομέτωπη επίθεση εναντίον του και στις 7 Οκτωβρίου πραγματοποίησε μια από τις πιο φρικτές και βάρβαρες σφαγές ισραηλινών πολιτών και απήγαγε πάνω από 250 Ισραηλινούς και υπηκόους άλλων χωρών».

Επανέλαβε τη θέση πως οι στόχοι του Ισραήλ, όπως είχαν τεθεί από την αρχή, είναι να διαλύσει τη Χαμάς, να απελευθερώσει όλους τους ομήρους μας και «να δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα στη Γάζα, που δε θα αποτελεί πλέον απειλή για τους Ισραηλινούς πολίτες, και επίσης να δημιουργήσει τις συνθήκες στη Γάζα που θα μας επιτρέψουν στο μέλλον όχι μόνο να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, αλλά και μακροπρόθεσμα να τερματιστούν οι συγκρούσεις μας με τους Παλαιστίνιους».

«Ο πόλεμος δεν είναι εναντίον των Παλαιστινίων, είναι εναντίον της Χαμάς. Από αυτό θα επωφεληθούν οι Ισραηλινοί, οι Παλαιστίνιοι και όλες οι γειτονικές χώρες», είπε ο πρέσβης του Ισραήλ.

«Βρισκόμαστε στη μέση ενός πολέμου. Δεν είμαστε προς το τέλος, δεν έχουμε πετύχει όλους τους στόχους μας. Διαλύσαμε 18 τάγματα της διοίκησης, αλλά έχουν απομείνει ακόμη έξι στην πόλη Ράφα και στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας. Δεν απελευθερώσαμε όλους τους ομήρους. Η Χαμάς εξακολουθεί να κρατάει 133 ομήρους, αρνούμενη οποιαδήποτε πληροφορία για την κατάστασή τους, οποιαδήποτε πρόσβαση για τον Ερυθρό Σταυρό ή άλλους οργανισμούς».

Ερωτηθείς για τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, σημείωσε πως «η ιδεολογία της Χαμάς είναι ακριβώς όπως του ISIS, δεν είδα τη διεθνή κοινότητα έτοιμη να διαπραγματευτεί με το ISIS και να αφήσει το ISIS στη θέση του. Η Χαμάς πρέπει να διαλυθεί».

Ανέφερε δε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μοιράζονται τον ίδιο στόχο και αυτός είναι η διάλυση της Χαμάς.

«Αυτό που συμφωνήσαμε με τους Αμερικανούς ότι προκειμένου να προστατεύσουμε τους αμάχους όσο το δυνατόν περισσότερο θα δημιουργήσουμε ασφαλείς ζώνες όπου θα μπορούν να ζήσουν, να ανακατευθύνουμε την ανθρωπιστική βοήθεια που σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της πέφτει στα χέρια της Χαμάς, σε άλλα μέρη».

Πρόσθεσε δε πως «εξακολουθούμε να ελπίζουμε ότι εν τω μεταξύ, θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα πλαίσιο για την απελευθέρωση των ομήρων που θα δώσει κάποιου είδους ανακούφιση και να σταματήσει τη βία για μερικές εβδομάδες».

«Ξέρουμε ότι ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αμέσως αν όλοι οι όμηροι απελευθερωθούν και η Χαμάς παραδώσει τα όπλα», ανέφερε. «Ο πόλεμος επιλέχθηκε και ξεκίνησε από τη Χαμάς και ως εκ τούτου μέχρι να παραδώσει τα όπλα ή να φύγει από τη Γάζα και μέχρι να απελευθερώσει όλους τους ομήρους, ο πόλεμος θα συνεχιστεί. Θα το κάνουμε, όπως προσπαθήσαμε να το κάνουμε μέχρι τώρα, σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο του πολέμου και θα κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τους αμάχους».

Η Τουρκία παίζει καταστροφικό ρόλο στον πόλεμο με τη Χαμάς

Αναφερόμενος στις σχέσεις του Ισραήλ με τις χώρες της περιοχής, επεσήμανε πως η Αίγυπτος είναι μέρος της αρχιτεκτονικής της ειρήνης στη Μέση Ανατολή.

«Μερικές φορές έχουμε τις διαφορές μας και τις λύνουμε όπως οι δημοκρατίες μέσω της διπλωματίας και του διαλόγου. Είναι πολύ ισχυροί εταίροι, έχουν εποικοδομητικό ρόλο. Είναι επίσης μέρος θα έλεγα των μετριοπαθών χωρών και της Μέσης Ανατολής».

Σημείωσε δε πως η «Τουρκία παίζει αυτή τη στιγμή έναν πολύ καταστροφικό ρόλο όσον αφορά τον πόλεμο με τη Χαμάς, υποστηρίζει τη Χαμάς, υποστηρίζει δολοφόνους, βιαστές, εγκληματίες πολέμου. Δεν υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους υποστηρίζουν τη Χαμάς. Αυτό είναι καταστροφικό».

«Είναι να είσαι στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Φέρνει μεγάλη ένταση στην περιοχή μας», επεσήμανε και πρόσθεσε: «Τούτου λεχθέντος, η Τουρκία είναι μια σημαντική χώρα στην παγκόσμια σκηνή της Μέσης Ανατολής, θα θέλαμε να ελαχιστοποιήσουμε τις τριβές με την Τουρκία και ελπίζουμε ότι θα έρθει με πιο εποικοδομητικές πολιτικές και στρατηγικές όσον αφορά τη Μέση Ανατολή».

Στρατηγική η σχέση Ελλάδας- Ισραήλ

Ο πρέσβης του Ισραήλ επεσήμανε πως Αθήνα και Τελ Αβίβ μοιράζονται ισχυρές αξίες, έχουν κοινά συμφέροντα και έχουν χτίσει μια πολύ ισχυρή σχέση.

«Είναι μια στρατηγική σχέση και εξυπηρετεί το όφελος των Ισραηλινών, των Ελλήνων και των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή και πέραν αυτής», ανέφερε.

«Η Ελλάδα στηρίζει την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων χωρίς όρους, εκφράζει σοβαρές ανησυχίες, όπως όλοι στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ισραηλινών για τους αμάχους και τους εμπλεκόμενους πολίτες στη Γάζα».

Αυτό, όπως σημείωσε, «επιτρέπει στην Ελλάδα να έχει διαύλους επικοινωνίας με εμάς και με άλλα έθνη στην περιοχή. Και ως εκ τούτου πιστεύω ότι είναι ένας πολύ εποικοδομητικός ρόλος».

Υπενθύμισε πως ο Έλληνας πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Ισραήλ αμέσως μετά την έναρξη του πολέμου, ενώ επισκέψεις έχουν πραγματοποιήσει ο υπουργός Εξωτερικών, ο υπουργός 'Αμυνας και ο υπουργός Υγείας που μόλις επέστρεψε από το Ισραήλ, έχοντας υπογράψει μια συμφωνία για τη συνεργασία στον τομέα της υγείας.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο επανεκλογής του Ντόναλντ Τραμπ, σημείωσε πως η σχέση μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών δεν βασίζεται στη μία διοίκηση ή την άλλη, αλλά είναι διακομματική.

«Όποιος Αμερικανός πρόεδρος και να εκλεγεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ θα παραμείνουν σταθεροί σύμμαχοι», σημείωσε και πρόσθεσε: «Ελπίζω πραγματικά ότι θα είμαστε σε θέση να τερματίσουμε τον πόλεμο το συντομότερο δυνατό, αλλά αυτό δεν είναι λόγω των εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι επειδή εξυπηρετεί τα δικά μας συμφέροντα».

Τέλος αναφερόμενος στο πρότζεκτ East Med είπε ότι «δεν ήταν ένα συγκεκριμένο έργο, αλλά στην ουσία μια ιδέα για το πώς θα πάρουμε το φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο και θα το παραδώσουμε στην Ευρώπη».

«Η Ευρώπη έχει πολλές ανάγκες. Ίσως είναι ευκολότερο να το κάνουμε σήμερα με LNG και όχι μέσω ενός πολύ περίπλοκου τεχνικά έργου, όπως (ο αγωγός) East Med», ανέφερε.

«Αλλά παρεμπιπτόντως, το East Med δεν έχει βγει ακόμη από το παιχνίδι. Η χρησιμότητά του εξακολουθεί να αξιολογείται, αλλά είναι μια εμπορική ιδέα. Η ιδέα υπάρχει και είτε αυτό γίνει μέσω ενός αγωγού είτε μέσω εγκαταστάσεων LNG που θα φέρουν περισσότερο αέριο στην Ευρώπη», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

