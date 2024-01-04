Συνελήφθη, το βράδυ της Τετάρτης, σε περιοχή της Πιερίας, από αστυνομικούς αλλοδαπός άνδρας, για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο προαναφερόμενος, ο οποίος -όπως διαπιστώθηκε- είχε επιβιβάσει σε όχημα έξι αλλοδαπούς άνδρες, με σκοπό τη μεταφορά τους σε μεθοριακή περιοχή της επικράτειας, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Το όχημα που οδηγούσε, χωρίς να κατέχει την απαιτούμενη άδεια οδήγησης, κατασχέθηκε. Επίσης, κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο, οκτώ κάρτες sim και το χρηματικό ποσό των 140 ευρώ, που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

