Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Απεργία και συγκέντρωση έξω από τη Βουλή

Απεργία και συγκέντρωση έξω από τη Βουλή έχει προκηρύξει για αύριο Τρίτη 5/12 το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Σύλλογος Προσωπικού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
Θα γίνει συγκέντρωση έξω από τη Βουλή στις 10:00 πμ.
Στις 12:00, στον προαύλιο χώρο της Βουλής, θα παραδοθούν τα ψηφίσματα διαμαρτυρίας στους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων.
Στις 13:00, όλοι οι Σύλλογοι των Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών και η ΠΟΕΕΚΙ, θα πραγματοποιήσουν Συνέντευξη Τύπου για τα ΜΜΕ στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20) με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για το καταστροφικό, όπως το χαρακτηρίζει σε σχετική ανακοίνωση, νέο νομοσχέδιο.
- Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση της συμμορίας που ανατίναζε ΑΤΜ: Γνωστός τράπερ ανάμεσα στους συλληφθέντες
- Τα μέτρα που αποφασίστηκαν για την επέτειο της δολοφονίας Γρηγορόπουλου και την επίσκεψη Ερντογάν: Χιλιάδες αστυνομικοί, drones και ελεύθεροι σκοπευτές
- Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την κτηνωδία με τον άγριο βασανισμό σκύλου στην Αράχωβα
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.