Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Απεργία και συγκέντρωση έξω από τη Βουλή

Απεργία και συγκέντρωση έξω από τη Βουλή έχει προκηρύξει για αύριο Τρίτη 5/12 το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ο Σύλλογος Προσωπικού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Θα γίνει συγκέντρωση έξω από τη Βουλή στις 10:00 πμ.

Στις 12:00, στον προαύλιο χώρο της Βουλής, θα παραδοθούν τα ψηφίσματα διαμαρτυρίας στους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών ομάδων των κομμάτων.

Στις 13:00, όλοι οι Σύλλογοι των Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών και η ΠΟΕΕΚΙ, θα πραγματοποιήσουν Συνέντευξη Τύπου για τα ΜΜΕ στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20) με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για το καταστροφικό, όπως το χαρακτηρίζει σε σχετική ανακοίνωση, νέο νομοσχέδιο.

Πηγή: skai.gr

