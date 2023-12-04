Παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για την κτηνωδία με τον άγριο βασανισμό σκύλου στην Αράχωβα

Της Ιωάννας Μάνδρου

Tην παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου προκάλεσε η κτηνωδία που σημειώθηκε στην Αράχωβα με τον άγριο βασανισμό δεσποζόμενου σκύλου που τελικά έχασε τη ζωή του.

Το περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, οδήγησε την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Αναστασία Μασούρα που έχει την εποπτεία των εισαγγελικών αρχών για την προστασία των ζώων σε παρέμβαση.

Η κυρία Μασούρα απέστειλε παραγγελία για κατεπείγουσα έρευνα προς εντοπισμό του δράστη στην Εισαγγελία Λειβαδιάς, όπου υπάγεται η Αράχωβα, ενώ ζήτησε άμεση ενημέρωση για τις εξελίξεις.

Η κτηνωδία στην Αράχωβα όπου με αιχμηρό αντικείμενο, όπως διαπιστώθηκε από την κτηνιατρική εξέταση, βασανίστηκε σκύλος ράτσας Χάσκι που ανήκε σε ιδιοκτήτη, έχει κινητοποιήσει ήδη τις αστυνομικές και δημοτικές αρχές της περιοχής. ενώ έχει προκαλέσει φρενίτιδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω της πρωτοφανούς αγριότητας στην κακοποίηση του ζώου, το οποίο κατόρθωσε να επιστρέψει σπίτι του,αλλά δυστυχώς δεν επέζησε.

