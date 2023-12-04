Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Η δράση της συμμορίας, στην οποία συμμετείχε 28χρονος τράπερ, αποτυπώνεται μέσα από βίντεο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Υπενθυμίζεται ότι γνωστός τραπερ είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες της εγκληματικής οργάνωσης της οποίας τα μέλη διέπρατταν διαρρήξεις Α.Τ.Μ. τραπεζών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας τροχό κοπής και εκρηκτικές ύλες.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ταυτοποιήθηκαν τρία μελη ηλικίας 26, 27 και 28 ετών, οι οποίοι προέβαιναν σε κλοπές οχημάτων και μέσω αυτών μετέβαιναν σε επαρχιακές περιοχές της Ελλάδας, όπου χρησιμοποιώντας τροχούς κοπής μετάλλων ή τοποθετώντας εκρηκτικές ύλες, παραβίαζαν Α.Τ.Μ. με σκοπό να αφαιρέσουν τα χρήματα που περιείχαν.

Πρόκειται για άτομα με ιδιαίτερη τεχνογνωσία στον τρόπο των εκρήξεων, που επιδείκνυαν ιδιαίτερη επιμέλεια στην επιλογή του τόπου και του χρόνου που δρούσαν, αδιαφορώντας ωστόσο για τη διακινδύνευση της σωματικής ακεραιότητας ή ακόμα και της ζωής των εργαζομένων στην φύλαξη των χώρων που ήταν εγκατεστημένα τα ΑΤΜ.

Όλα τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν προκλητικά πολυτελή βίο, τον οποίο επιδείκνυαν με κάθε ευκαιρία τόσο στις καθημερινές τους συναναστροφές όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ «ξέπλεναν» τα παράνομα κέρδη τους δαπανώντας υπέρογκα ποσά μέσω της μουσικής βιομηχανίας ή μέσω στοιχηματισμού σε καζίνο.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί 10 περιπτώσεις εκρήξεων Α.Τ.Μ. σε Εύβοια, Βοιωτία, Μεσσηνία, Ηλεία, Αχαΐα, Πρέβεζα και Αιτωλοακαρνανία, καθώς και 7 κλοπές οχημάτων, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται στο ποσό των 710.000 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.