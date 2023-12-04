Ρεπορτάζ Άννα Μαρούλη

Δρακόντεια είναι τα μέτρα της Αστυνομίας που αποφασίστηκαν για την επέτειο της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, αλλά και την επίσκεψη του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ, χιλιάδες αστυνομικούς, προελέγχους και φρούρηση στόχων τουρκικού ενδιαφέροντος, περιλαμβάνει ο σχεδιασμός των μέτρων ασφαλείας της αστυνομίας για την Τετάρτη (6/12) και την Πέμπτη (7/12). Μάλιστα, θα υπάρξει ενίσχυση των αστυνομικών δυνάμεων με διμοιρίες των ΜΑΤ από την επαρχία.

Τουλάχιστον 4.000 αστυνομικοί για την επέτειο Γρηγορόπουλου

Σχετικά με την επέτειο Γρηγορόπουλου (6/12) για την οποία είναι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου αυτό τον σχεδιασμό θα τον υλοποιήσουν τουλάχιστον 4.000 αστυνομικοί από όλες τις υπηρεσίες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας ενώ ελικόπτερα και drones θα δίνουν την εικόνα από αέρος προκειμένου να κατευθύνουν της επίγειες δυνάμεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι αστυνομικοί φραγμοί και οι περιπολίες θα καθοριστούν ανάλογα με τα δρομολόγια των συγκεντρώσεων - πορειών.

Αυξημένα θα είναι τα μέτρα ασφαλείας και στην περιοχή των Εξαρχείων.

Περίπου 3.000 αστυνομικοί για την επίσκεψη Ερντογάν

Λίγο μικρότερος αριθμός αστυνομικών, δηλαδή περίπου 3.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται επί ποδός, επίσης από όλες τις υπηρεσίες Τάξης, Ασφάλειας και Τροχαίας και την επόμενη ημέρα, την Πέμπτη (7/12) για την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην χώρα μας. Στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ θα δίνονται εικόνες σε πραγματικό χρόνο από ελικόπτερο και drones της Αστυνομίας.

Προέλεγχοι θα πραγματοποιούνται ειδικότερα στην περιοχή γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου και το αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος καθώς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές ανάλογα με την κίνηση της αυτοκινητοπομπής του Τουρκου προέδρου στο κέντρο της Αθήνας.

Παράλληλα, θα βρίσκονται διασκορπισμένοι ελεύθεροι σκοπευτές των ΕΚΑΜ πέρα από την συνοδεία των ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας και της Αντιτρομοκρατικής.

Ιδιαίτερα μέτρα έχει λάβει η ΕΛΑΣ και για την προστασία «στόχων» τουρκικού ενδιαφέροντος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορους οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας θα πραγματοποιηθούν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες την Τετάρτη, 6 Δεκεμβρίου 2023, λόγω των συγκεντρώσεων-πορειών που έχουν εξαγγελθεί για τη συμπλήρωση (15) ετών από την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Η Αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στην ευρύτερη περιοχή των χώρων των εκδηλώσεων, τόσο για την εξυπηρέτησή τους όσο και για την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

