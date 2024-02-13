Δημοσιεύθηκε την Τρίτη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1041) η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία παρατείνεται το πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον Δημόσιο τομέα της Υγείας.



Στόχος του προγράμματος, προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ και διάρκειας 12 μηνών, είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας αλλά και η στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Η παράταση των συμβάσεων αφορά σε 4.000 ωφελούμενους σε θέσεις επιστημονικού, νοσηλευτικού και σε άλλες νευραλγικές ειδικότητες του δημόσιου συστήματος υγείας και η απασχόληση των ωφελούμενων θα συνεχιστεί στις ίδιες θέσεις και με τους ίδιους όρους.

Πηγή: skai.gr

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπογράφουν η Υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς.

