Χαλάζι έστρωσε το μεσημέρι της Τρίτης στην Ξάνθη, με τους ουρανούς να ανοίγουν και την κακοκαιρία να κάνει αισθητή την παρουσία της.

Μέσα στην πόλη επικράτησε έντονη νεροποντή, με τους δρόμους να θυμίζουν ποτάμια, ενώ σημειώθηκε και χαλαζόπτωση.

Ωστόσο, σύμφωνα με το xanthinea.gr, πιο έντονα ήταν τα φαινόμενα στο κάμπο της Ξάνθης αλλά και σε περιοχές όπως η ΒΙΠΕ, όπου η χαλαζόπτωση θύμιζε περισσότερο χιονόπτωση, προκαλώντας ακόμα και προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι δρόμοι ντύθηκαν στα λευκά, ενώ προς το παρόν δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το εάν έχουν προκληθεί ζημιές σε καλλιέργειες.

Σύμφωνα με τη σχετική πρόγνωση του καιρού, τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες στην ευρύτερη περιοχή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.