Οι αγρότες της Πολωνίας σχεδιάζουν τον πλήρη αποκλεισμό όλων των συνοριακών περασμάτων με την Ουκρανία την 20η Φεβρουαρίου, έγινε σήμερα Τρίτη γνωστό από μια συνδικαλιστική ένωση. Οι Πολωνοί αγρότες κλιμακώνουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις, διάρκειας ενός μήνα, που ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα ως διαμαρτυρία για τις ευρωπαϊκές πολιτικές.

Οι αγρότες σε ολόκληρη την Ευρώπη διαμαρτύρονται για τους περιορισμούς σε βάρος τους που θέτουν τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όπως και τα αυξανόμενα κόστη και ο αθέμιτος ανταγωνισμός από το εξωτερικό, ιδιαίτερα από την Ουκρανία.

Στην Πολωνία, οι αγρότες επιδεικνύουν ιδιαίτερη μαχητικότητα απέναντι στον αντίκτυπο των φθηνών εισαγωγών τροφίμων από την Ουκρανία. Την περασμένη Παρασκευή ξεκίνησαν μια απεργία διάρκειας 30 ημερών, στο πλαίσιο της οποίας προχωρούν σε αποκλεισμούς δρόμων σε ολόκληρη τη χώρα, όπως και συνοριακών περασμάτων με την Ουκρανία. Άδειασαν επίσης στον δρόμο φορτίο ουκρανικών σιτηρών, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Κιέβου. Για το θέμα διενεργείται έρευνα.

«Την 20η Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της 30ήμερης γενικής απεργίας των αγροτών, ανακοινώνουμε ότι όλες οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας θα επικεντρωθούν στον πλήρη αποκλεισμό όλων των συνόρων μεταξύ της Πολωνίας και της Ουκρανίας και σε διαδηλώσεις στο πεδίο», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η συνδικαλιστική ένωση Solidarity.

«Δεν θα αποκλειστούν μονάχα συνοριακά σημεία διέλευσης, αλλά επίσης επικοινωνιακοί κόμβοι και είσοδοι σε σιδηροδρομικούς σταθμούς μεταφόρτωσης και λιμάνια».

Την ίδια ημέρα, αγρότες θα συρρεύσουν στη Βαρσοβία από κάθε κατεύθυνση.

Την ίδια ώρα, στην Τσεχία, η ένωση Agrarian Chamber ανακοίνωσε πως στις 22 Φεβρουαρίου ομάδες αγροτών από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη θα συγκεντρωθούν στα σύνορα των χωρών τους για μια κοινή ημέρα κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας.

Οι Τσέχοι αγρότες θα ξεκινήσουν τις κινητοποιήσεις τους τη Δευτέρα με αποκλεισμό της κυκλοφορίας στην Πράγα.

