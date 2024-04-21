Επιχείρηση για τον εντοπισμό 12 Γερμανών ορειβατών

Εντοπίστηκαν οι 12 Γερμανοί ορειβάτες τα ίχνη των οποίων χάθηκαν νωρίτερα τ' απόγευμα σήμερα από τα Ιωάννινα.

Συναγερμός σήμανε στην ΕΜΑΚ και την Πυροσβεστική όταν η ομάδα Γερμανών ορειβατών δεν εμφανίστηκε στο σημείο που είχε καθορισμό ραντεβού με τον οδηγό της.

Είχαν ξεκινήσει πεζοπορία από την Λίμνη Πηγών Αώου με κατεύθυνση προς την Βωβούσα.

Έδωσαν ραντεβού σε συγκεκριμένο σημείο με οδηγό ο οποίος τους ανέμενε χωρίς όμως εκείνοι να εμφανίζονται.

Έτσι ενημέρωσε την Πυροσβεστική και ξεκίνησαν οι διαδικασίες έρευνες, εντοπισμού και διάσωσης.

Κινητοποιήθηκε όχημα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μετσόβο, όχημα από τους Μηλιωτάδες και δύναμη της 5ης ΕΜΑΚ.

