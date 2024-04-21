Χειροτονήθηκε σήμερα Ιερέας ο Ανέστης Βλάχος, ο εγγονός του αγαπημένου ηθοποιού του Ελληνικού Κινηματογράφου Ανέστη Βλάχου.

Ο π. Αυγουστίνος (όπως είναι το όνομα που πήρε) χειροτονήθηκε από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ στην Εκκλησία της Αγίας Μαρίνας, στη Νέα Φιλαδέλφεια, παρουσία πλήθους Ιερέων της Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας και πλήθους ευσεβών πιστών, που ήρθαν μέχρι και από Αυστραλία.

Από την παιδική του ηλικία ήταν κοντά στην εκκλησία. Ήταν μαθητής του κατηχητικού και παρακολουθούσε όλα τα εκκλησιαστικά γεγονότα. Yπήρξε παπαδάκι. Οι πρώτες του επαφές με το Θείο ήταν στον Άγιο Λουκά, το παρεκκλήσι του Ιπποκρατείου

Αυτό του έδινε τη χαρά, την ευτυχία, τη γαλήνη.

Από μικρός ήθελε να βοηθάει τον κόσμο, επισκεπτόταν τους ασθενείς του νοσοκομείου, ήθελε να απαλύνει τον πόνο του κόσμου. Η απόφασή του είχε παρθεί από μία πολύ μικρή ηλικία.

Πηγή: skai.gr

