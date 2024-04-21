Αυθαίρετη δόμηση στη Μύκονο- Τα αποτελέσματα των ελέγχων στο νησί

Τα αποτελέσματα των ελέγχων για αυθαίρετη δόμηση επιχειρήσεων στη Μύκονο γνωστοποίησε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παράλληλα ανακοίνωσε τις διαδικασίες κατεδάφισης και συμμόρφωσης εκ μέρους όσων αυθαιρετούσαν έναντι των πολεοδομικών διατάξεων στο νησί της Μυκόνου, κατόπιν ελέγχων που διενεργήθηκαν από την πολιτεία.

Οι έλεγχοι από Επιθεωρητές του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, στη Μύκονο έγιναν κατόπιν κυβερνητικής απόφασης και εντολής της ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με στόχο την τήρηση της πολεοδομικής νομιμότητας, τον σεβασμό στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, καθώς και στο δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών και επισκεπτών στις ακτές, από πέρυσι τον Απρίλιο μέχρι σήμερα οι Επιθεωρητές Δόμησης και Κατεδαφίσεων έχουν μεταβεί στο νησί πέντε φορές (συγκεκριμένα στις 03.04.2023, στις 10.04.2023, στις 14.07.2023, στις 21.12.2023 και στις 01.04.2024). Διενήργησαν εντατικούς ελέγχους εντοπισμού αυθαίρετης δόμησης σε 13 επιχειρήσεις και σε ένα ιδιωτικό έργο και παρακολούθησαν τις διαδικασίες κατεδάφισης και συμμόρφωσης

Στη διάρκεια των συνολικά 5 ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, το Σώμα Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος εντόπισε τα αυθαίρετα και παρακολούθησε τις διαδικασίες κατεδάφισης και συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι οι έλεγχοι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και θα συνεχιστούν τόσο στη Μύκονο όσο και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, τα ευρήματα των οποίων θα δημοσιοποιούνται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τις ημέρες αυτές συζητείται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο περιλαμβάνει και τη μεταρρύθμιση στα θέματα κατεδάφισης αυθαίρετης δόμησης και άλλες πολεοδομικές διατάξεις, που εισηγείται στη Βουλή ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης και έχουν προετοιμάσει ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Νίκος Ταγαράς και ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Ευθύμιος Μπακογιάννης.

