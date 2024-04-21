Με κάθε αγορά από τα πασχαλινά bazaars φιλανθρωπικών και φιλοζωικών οργανώσεων και σωματείων, που λαμβάνουν χώρα, αυτές τις ημέρες στην Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, στηρίζεται το σημαντικό έργο τους και, παράλληλα, επιλέγετε τα πιο ιδιαίτερα δώρα για εσάς και τους αγαπημένους σας.

Μία λαμπάδα… ένα Χαμόγελο: Πασχαλινά Bazaars από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Με το μήνυμα «Μία λαμπάδα… ένα Χαμόγελο», «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σας προσκαλεί και αυτό το Πάσχα, στα Πασχαλινά Bazaars που διοργανώνει σε όλη την Ελλάδα. Εκεί θα βρείτε χειροποίητες πασχαλινές λαμπάδες, πασχαλινά είδη και υπέροχα δώρα για μικρούς και μεγάλους, που δημιουργήθηκαν με πολλή αγάπη, από τους πολύτιμους εθελοντές των Δημιουργικού Εργαστηρίου του Οργανισμού.

Επιπλέον, καθημερινά, έως την Τρίτη 30 Απριλίου, στον 5ο όροφο του Πανελλήνιου Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής και Ιατρικής Επέμβασης «Ανδρέας Γιαννόπουλος», θα πραγματοποιείται το Πασχαλινό Smile Bazaar του οργανισμού, με μία τεράστια συλλογή από υπέροχα brands, σε πολύ χαμηλές τιμές έως -70%, σε επώνυμα ρούχα και παπούτσια -ανδρικά, γυναικεία αλλά και παιδικά- αξεσουάρ, παιχνίδια, καλλυντικά, μοναδικά αντικείμενα, είδη σπιτιού αλλά και Πασχαλινά είδη.

Επιλέγοντας λαμπάδες και τα πασχαλινά σας δώρα από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», συμμετέχετε και εσείς στην προσπάθεια κάλυψης των αναγκών των χιλιάδων παιδιών και οικογενειών που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης και χρειάζονται στην υποστήριξη όλων μας.

Πασχαλινό Smile Bazaar: Έως Τρίτη 30 Απριλίου, από τις 11:00π.μ. έως τις 19:00μ.μ.

Διεύθυνση: Γαρυττού 80, Αγία Παρασκευή, πλησίον μετρό Αγ. Παρασκευής – (5ος όροφος).

Πασχαλινή γιορτή αλληλεγγύης των Γιατρών του Κόσμου

Οι Γιατροί του Κόσμου αυτό το Πάσχα στήνουν μια διήμερη γιορτή αλληλεγγύης και τo Σαββατοκύριακο 27-28 Απριλίου σας περιμένουν στο Stelios Foundation Conference Hall (Κυδαθηναίων 22, Πλάκα), από τις 10:00 έως τις 21:00, με μοναδικά δώρα και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Εκεί θα γνωρίσουμε από κοντά τις δράσεις της οργάνωσης αλλά και τους τρόπους που μπορούμε να συμβάλουμε στην υποστήριξη όλων όσων μας έχουν ανάγκη. Κάντε τη δωρεά σας και αποκτήστε μοναδικά δώρα για εσάς και τους αγαπημένους σας, όπως λαμπάδες, ευχετήριες κάρτες, διακοσμητικά και πολλά άλλα, που διατίθενται για να μπορούν να συνεχίσουν οι Γιατροί του Κόσμου να βρίσκονται στο πλευρό των πιο ευάλωτων συνανθρώπων μας, και γιορτάστε κι εσείς την αξία της συνύπαρξης και της αλληλεγγύης.

Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Απριλίου

Ώρες λειτουργίας: 10:00 – 21:00

Stelios Foundation Conference Hall, Κυδαθηναίων 22, Πλάκα

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.