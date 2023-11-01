Σοβαρά επεισόδια μεταξύ ακροδεξιών και δυνάμεων των ΜΑΤ σημειώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Μοναστηράκι. Οι συρμοί και στα δύο ρεύματα του Ηλεκτρικού ακινητοποιήθηκαν, ενώ πολλά καταστήματα κατέβασαν ρολά, προκειμένου να προφυλαχθούν περιουσίες και εργαζόμενοι. Λίγο πριν τις 20.30 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη Γραμμή 1 του Μετρό Πειραιάς - Κηφισιά.

Στο Θησείο η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη έξι ατόμων, ενώ άλλα δύο άτομα συνελήφθησαν στην Πατησίων. Παράλληλα, έγιναν και άλλες 33 προσαγωγές.

Νωρίτερα σημειώθηκε επίθεση ατόμων σε ομάδα ΔΙΑΣ στην Πατησίων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα άτομα που έφυγαν από την πορεία στα Πευκάκια με τον ΗΣΑΠ κατέβηκαν Βικτώρια και κάποια άπο αυτά επιτέθηκαν σε αστυνομικούς της ΔΙΑΣ.

Πηγή: skai.gr

