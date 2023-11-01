Βαριά οπλισμένη η σπείρα που χτύπησε το ΑΤΜ στη Νίκαια – Πάνω από 140.000 ευρώ η λεία

Με μία πολύ καλά οργανωμένη και άκρως επικίνδυνη σπείρα που χτυπάει ΑΤΜ σε «αποκεντρωμένες» τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, φαίνεται πως έχουν να κάνουν οι αστυνομικοί που ερευνούν την πρωτοφανή ανατίναξη τα ξημερώματα, του αυτόματου μηχανήματος ανάληψης στη Νίκαια, έξω από τη Λάρισα.

Ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκαν και έδρασαν οι τέσσερις με πέντε δράστες, μαρτυρά ξεκάθαρα πως δεν συγκαταλέγονται στους λεγόμενους «ερασιτέχνες» που κατά καιρούς έχουν επιχειρήσει κάτι αντίστοιχο.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφει το ρεπορτάζ του onlarissa.gr, ο εκρηκτικός μηχανισμός που τοποθέτησαν ήταν «ακριβείας» με αποτέλεσμα να επιτευχθεί ο στόχος χωρίς μεγάλες ζημιές πέριξ. Την ίδια ώρα, αυτόπτες μάρτυρες από παρακείμενο καφενείο που παρακολουθούσαν εμβρόντητοι τα όσα εκτυλίσσονταν γύρω στις 2.30 τα ξημερώματα, επιβεβαίωναν ότι οι δράστες ήταν βαριά οπλισμένοι, ενώ τουλάχιστον ένας εξ αυτών εκτελούσε χρέη «τσιλιαδόρου» στον κεντρικό δρόμο του οικισμού.

Ο γενικότερος τρόπος δράσης «δείχνει» πως πρόκειται για την ίδια σπείρα που έχει «χτυπήσει» και άλλα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης στην επαρχία και γενικότερα σε σημεία μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Μάλιστα, εκτιμάται πως ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία με εκείνους που είχαν επίσης ανατινάξει ΑΤΜ στο Αίγιο, ανταλλάσσοντας και πυροβολισμούς με αστυνομικούς πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Σε ότι αφορά τη χρηματική λεία, εκτιμάται πως είναι πάνω από 140.000 ευρώ ενώ το εξαιρετικά ενδιαφέρον της υπόθεσης, είναι πως λόγω της παλαιότητας του ΑΤΜ, τα χρήματα δεν ήταν «παγιδευμένα» ώστε να αχρηστευθούν σε ενδεχόμενη προσπάθεια κλοπής τους!

Δείτε αποκλειστική φωτογραφία του onlarissa.gr μέσα από το κτήριο:

