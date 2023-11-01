Σε 9 προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία στο Νέο Ηράκλειο κάτοπιν προληπτικών ελέγχων πριν τα συλλαλητήρια που είχαν προγραμματιστεί με αφορμή την επέτειο 10 ετών απο τη δολοφονία των 2 μελών της Χρυσής Αυγής, Μάνου Καπελώνη και Γιώργου Φουντούλη.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η αστυνομική παρουσία στην περιοχή για την αποφυγή επεισοδίων

Τα ΜΑΤ έκαναν φραγμό στην αντιφασιστική πορεία.

Λίγο πριν από τις 6.30 το απόγευμα νέος συναγερμός σήμανε στην αστυνομία, καθώς αντιεξουσιαστές άρχισαν να συγκεντρώνονται στα Πευκάκια.

Κλειστοί παραμένουν από τις 14.00 το μεσημέρι οι σταθμοί Ηράκλειο της γραμμής 1 του Μετρό (ΗΣΑΠ) αλλά και του Προαστιακού με εντολή της Αστυνομίας.

Οι συρμοί του Μετρό και του Προαστιακού θα διέρχονται από τους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση και θα επαναλειτουργήσουν με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

«Είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε την οποιαδήποτε κατάσταση. Παρακολουθούμε εδώ και καιρό μια κινητικότητα. Η αστοχία του καλοκαιριού δεν πρόκειται να επαναληφθεί» τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3 ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου.

Αφορμή οι συγκεντρώσεις που είχαν προγραμματιστεί για τις 6 το απόγευμα στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, για τη συμπλήρωση 10 ετών από τη δολοφονία των Μανώλη Καπελώνη και Γιώργου Φουντούλη, φρουρών στα γραφεία της Χρυσής Αυγής.

Αντίστοιχη συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί και στην Πάτρα.

¨Όπως είπε ο κος Οικονόμου - εκτός από την σύλληψη 21ενός Ιταλών ακροδεξιών χθες το βράδυ στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος" που ταξίδεψαν στη χώρα μας ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα για την σημερινή συγκέντρωση - αντίστοιχες συλλήψεις έγιναν και στην Θεσσαλονίκη, Ελλήνων που προγραμμάτιζαν να κατεβούν στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στην συγκέντρωση.

Μέλη του «Casa Pound» οι 21 ακροδεξιοί που συνελήφθησαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος

Οι 21 ακροδεξιοί που συνελήφθησαν χθες στο αεροδρόμιο και κρατούνται προκειμένου να απελαθούν ανήκουν στο ιταλικό νεοφασιστικό κίνημα και πρώην πολιτικό κόμμα «Casa Pound».

Υπενθυμίζεται πως χθες ταξίδευσαν στην Ελλάδα προκειμένου να πάρουν μέρος σε συγκέντρωση που έχει προγραμματισθεί να γίνει στο Νέο Ηράκλειο το απόγευμα της Τετάρτης, με αφορμή τα δέκα χρόνια από τη δολοφονία των δύο μελών της Χρυσής Αυγής Γ. Φουντούλη και Μ. Καπελώνη.

Οι 21 Ιταλοί οδηγήθηκαν στη διεύθυνση Αλλοδαπών και σε βάρος τους θα κινηθεί η διαδικασία της διοικητικής απέλασης για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, κατόπιν αιτήματος των ελληνικών Αρχών, έπειτα από πληροφορίες ότι μέλη ακροδεξιών οργανώσεων του εξωτερικού θα ανταποκριθούν σε κάλεσμα για συγκέντρωση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Τετάρτη (01/11), υπήρξε ενημέρωση για αεροπορικό ταξίδι 21 ακροδεξιών Ιταλών προς Ελλάδα.

Η Ελληνική Αστυνομία έδρασε άμεσα και με την άφιξή τους στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» βραδινές ώρες της Τρίτης (31/10) συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Αλλοδαπών, όπου κρατούνται, προκειμένου να κινηθεί σε βάρος τους η διαδικασία της διοικητικής απέλασης για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

