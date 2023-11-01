Μαίρη Χρονοπούλου: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για τη διαθήκη της

Δημοσιεύτηκε στις 30 Οκτωβρίου 2023, η από 4 Οκτωβρίου 2013 δημόσια διαθήκη της Μαίρης Χρονοπούλου όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το «Χαμόγελο του Παιδιού» τονίζοντας πως:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», καθώς και όσοι έχουν αναφερθεί εντός της διαθήκης, ως νόμιμοι κληρονόμοι, έχουν το έννομο συμφέρον για παραλαβή της. Κάθε άλλη πληροφορία, φήμη, άποψη ή εικασία που δημοσιοποιείται, να βλάψει μόνο μπορεί τη μνήμη της Μαίρης Χρονοπούλου.

Με απόφαση του Ειρηνοδικείου Κρωπίας δεν διατάχθηκε σφράγιση των πραγμάτων παρά μόνο απογραφή τους από συμβολαιογράφο που ορίστηκε καθώς και δύο πραγματογνώμονες. Αυτό το γεγονός μας χαροποιεί ιδιαίτερα καθώς με τον τρόπο αυτό, καταγράφεται η κινητή περιουσία της Μαίρης Χρονοπούλου με διαδικασία που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Σημαντικό να αναφερθεί πως «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ήδη υλοποιήσει καταμέτρηση με πραγματογνώμονα και τεχνικό σύμβουλο.

Περισσότερες πληροφορίες που αφορούν:

Την απόφαση του Οργανισμού, να επεκτείνει τη δράση του Φροντίδα των Παιδιών και των Νέων «Μαίρη Χρονοπούλου» -μια δράση για τα παιδιά που ενηλικιώνονται ώστε να εξελιχθούν και κάνουν σταθερά βήματα στην ενήλικη ζωή τους

Τη δημιουργία του Βραβείου «Μαίρη Χρονοπούλου» καθώς και

Οτιδήποτε χρειάζεται να ειπωθεί προκειμένου να τιμήσουμε τη μνήμη αλλά και όλες τις επιθυμίες της Μαίρης Χρονοπούλου

Θα δοθούν, το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στις 11:00π.μ., στο σπίτι της στην περιοχή της Παιανίας.

Στο Τρισάγιο που θα πραγματοποιηθεί -με όσους αγαπούσαν πραγματικά τη Μαίρη Χρονοπούλου- θα έχουν υλοποιηθεί οι επιθυμίες της. Η τοποθέτηση της μαρμάρινης επιγραφής έξω από το σπίτι της που θα αναγράφει «Το Σπίτι της Μαίρης Χρονοπούλου» καθώς και η μαρμάρινη επιγραφή που θα έχει τοποθετηθεί σε σημείο που η ίδια μας είχε υποδείξει εντός του σπιτιού της, θα αναγράφει: «Μαίρη Χρονοπούλου, ηθοποιός. Αγαπούσε πολύ τα παιδιά».

Εκκρεμεί η αποκατάσταση της τοποθέτησης της τέφρας της, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την επιθυμία της Μαίρης Χρονοπούλου, όπως αυτή είχε αποτυπωθεί σε οπτικοακουστικό υλικό, που έχει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και είναι στη διάθεση όποιου το επιθυμεί. Παρακαλούμε να αποτραπεί ο περαιτέρω διασυρμός του ονόματος της, και όσοι την αγαπούσαμε και συνεχίζουμε να την αγαπάμε να εμμείνουμε στην υλοποίηση των επιθυμιών της».

