Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Από την πλατφόρμα myΘέρμανση μπορείτε να επιλέξετε αν θα υποβάλετε αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης, ή αν θα δηλώσετε τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης ανάμεσα στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας.

Για τα λοιπά καύσιμα (φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα - πέλετ, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο "μπλε κηροζίνη"), εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να υποβάλετε στοιχεία των παραστατικών αγοράς.

Βήμα - Βήμα η Υποβολή Αίτησης

- Επιλέγω αν διαμένω σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία

- Επιλέγω αν είμαι ιδιοκτήτης ή ένοικος οπότε συμπληρώνω τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη

- Επιλέγω είδος καυσίμου

- Συμπληρώνω τον Αριθμό παροχής ρεύματος

- Επιλέγω οικισμό

- Συμπληρώνω τα τμ της κατοικίας

- Συμπληρώνω τον IBAN στο myAADE

Πηγή: skai.gr

