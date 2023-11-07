Λογαριασμός
Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης

Βήμα - Βήμα η διαδικασία για την υποβολή αίτησης στο myΘέρμανση

θερμανση πετρελαιο καλοριφερ

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ. 

Από την πλατφόρμα myΘέρμανση μπορείτε να επιλέξετε αν θα υποβάλετε αίτηση για ένταξη στο  Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης, ή αν θα δηλώσετε τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης ανάμεσα στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας.

Για τα λοιπά καύσιμα (φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα - πέλετ, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο "μπλε κηροζίνη"), εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να υποβάλετε στοιχεία των παραστατικών αγοράς.

Βήμα - Βήμα η Υποβολή Αίτησης

- Επιλέγω αν διαμένω σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία
- Επιλέγω αν είμαι ιδιοκτήτης ή ένοικος οπότε συμπληρώνω τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη
- Επιλέγω είδος καυσίμου
- Συμπληρώνω τον Αριθμό παροχής ρεύματος
- Επιλέγω οικισμό 
- Συμπληρώνω τα τμ της κατοικίας
- Συμπληρώνω  τον IBAN στο myAADE

