Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.
Από την πλατφόρμα myΘέρμανση μπορείτε να επιλέξετε αν θα υποβάλετε αίτηση για ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του Επιδόματος Θέρμανσης, ή αν θα δηλώσετε τα χιλιοστά των δαπανών θέρμανσης ανάμεσα στους ενοίκους μιας πολυκατοικίας.
Για τα λοιπά καύσιμα (φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα - πέλετ, θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο "μπλε κηροζίνη"), εκτός του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να υποβάλετε στοιχεία των παραστατικών αγοράς.
Βήμα - Βήμα η Υποβολή Αίτησης
- Επιλέγω αν διαμένω σε μονοκατοικία ή πολυκατοικία
- Επιλέγω αν είμαι ιδιοκτήτης ή ένοικος οπότε συμπληρώνω τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη
- Επιλέγω είδος καυσίμου
- Συμπληρώνω τον Αριθμό παροχής ρεύματος
- Επιλέγω οικισμό
- Συμπληρώνω τα τμ της κατοικίας
- Συμπληρώνω τον IBAN στο myAADE
