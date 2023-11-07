Λογαριασμός
Φώκια κάνει τα κόλπα της σε λιμάνι της Εύβοιας - Δείτε το βίντεο

Μια φώκια έκανε την εμφάνισή της και έπαιξε με το νερό στη θάλασσα, προσφέροντας πολύ όμορφες εικόνες και ένα υπέροχο θέαμα σε όσους βρέθηκαν εκεί

φωκια στο Μαντούδι

Μπροστά σε ένα υπέροχο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι όσοι έτυχε να βρεθούν στο λιμάνι του Μαντουδίου στο Κυμάσι.

Μια φώκια έκανε την εμφάνισή της και έπαιξε με το νερό στη θάλασσα, προσφέροντας πολύ όμορφες εικόνες κα ένα υπέροχο θέαμα σε όσους βρέθηκαν εκεί.

Περαστικοί στάθηκαν για λίγο και απαθανάτισαν το θηλαστικό, απολαμβάνοντας τα «κόλπα» που έκανε στη θάλασσα.
Δείτε το βίντεο:

Πηγή: evima.gr

