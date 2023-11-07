Ηράκλειο: 84χρονος απείλησε με όπλο την εν διαστάσει σύζυγό του

Το κατώφλι του δικαστικού Μεγάρου Ηρακλείου πέρασε σήμερα, Τρίτη ένας 84χρονος ο οποίος έβγαλε όπλο και απείλησε να σκοτώσει την εν διαστάσει σύζυγό του.

Ο ηλικιωμένος δράστης οδηγήθηκε το περασμένο Σάββατο ενώπιον του εισαγγελέα που του άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας ενώ στη συνέχεια ζήτησε και έλαβε προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθεί σήμερα.

Σύμφωνα με το cretapost.gr, ο 84χρονος τον τελευταίο καιρό ήταν σε διάσταση με την 61χρονο σύζυγό του ωστόσο είχαν μεγάλες προσωπικές και οικονομικές διαφορές.

Το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής πήγε στο σπίτι της εν διαστάσει συζύγου του και την περίμενε κρατώντας ένα όπλο στο χέρι.

Όταν εμφανίστηκε η 61χρονη μαζί με τον 34χρονο γιο της ο 84χρονο τους πλησίασε με το όπλο παρατεταμένο προς την γυναίκα.

Ο 34χρονος καταφέρνει να τον αφοπλίσει και ειδοποιεί την αστυνομία.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. οι οποίοι και συνέλαβαν τον ηλικιωμένο άνδρα.

