Ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια κατά συρροή από εκπαιδευτικό, ασκήθηκε σε βαρος του καθηγητή Φυσικής Αγωγής δημοτικού σχολείου στη Δυτική Αττική που συνελήφθη για σεξουαλική παρενόχληση παιδιών μετά από καταγγελίες γονέων.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία για την απολογία του.

Πηγή: skai.gr

