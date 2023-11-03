Ποιοι θα πάρουν το επίδομα θέρμανσης με ηλεκτρικό ρεύμα - Όλη η διαδικασία

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σε 1,2εκατ νοικοκυριά υπολογίζονται οι ωφελούμενοι από το έκτακτο επίδομα για όσους θερμαίνονται με ρεύμα το οποίο ανακοίνωσε ο Θοδωρής Σκυλακάκης.

Σύμφωνα με τον υπουργό ενέργειας, στην Ελλάδα πλέον 1 στους 2 θερμαίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Για πρώτη φορά λοιπόν και αυτοί οι «αδικημένοι» τόσα χρόνια καταναλωτές θα λάβουν από την πρωτοχρονιά έκτακτη επιδότηση ύψους 120 εκατ€.

Η επιδότηση θα αφορά την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για την περίοδο από την 1/1/2024 έως τις 31/3/2024 και θα κυμαίνεται από 45€ έως 480€ για το συγκεκριμένο τρίμηνο και η φιλοσοφία για τον υπολογισμό της είναι ακριβώς η ίδια με αυτή για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Σαν βάση υπολογισμού το υπουργείο ενέργειας παίρνει τα 60€ τα οποία πολλαπλασιάζονται με τον ειδικό συντελεστή που έχει κάθε σημείο της ελληνικής επικράτειας με βάση τις βαθμοημέρες, το πόσο δηλαδή κρύο κάνει.

Παραδοχή επίσης για τον υπολογισμό της είναι ότι το 60% του λογαριασμού για ηλεκτρικό ρεύμα πηγαίνει στη θέρμανση.

Επίσης ίδια με το επίδομα θέρμανσης είναι και τα κριτήρια χορήγησης. Δηλαδή:

-Άγαμοι με εισόδημα έως 16.000€

-Έγγαμοι με εισόδημα έως 24.000€

-+5.000 για κάθε παιδί

-Ακίνητη περιουσία έως 200.000€ για τον άγαμο και 300.000€ για τους έγγαμους.

-Το επίδομα αυξάνεται 20% για κάθε τέκνο.

Ας υποθέσουμε ότι ένας έγγαμος με ένα τέκνο , ο οποίος διαμένει στην Κοζάνη , δηλώνει ετήσιο εισόδημα 28.000€, έχει περιουσία αντικειμενικής αξίας 250.000€ και χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα για να ζεσταθεί. Με βάση τα κριτήρια που αναφέραμε δικαιούται το επίδομα.

Το επίδομα υπολογίζεται ως εξής:

-Βασικό επίδομα 60€ χ 3 μήνες = 180€

-Προσαύξηση Τέκνου 180 χ 20% = 36€

-Με συντελεστή περιοχής το 1,4

-216€ χ 1,4 = 302,4€

Εξαιρούνται της ενίσχυσης όσοι παίρνουν το τακτικό επίδομα θέρμανσης και όσοι είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Ακόμη και η πλατφόρμα αιτήσεων είναι η ίδια με αυτή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Από τον Ιανουάριο, οι δικαιούχοι θα μπαίνουν στο myΘερμανση της ΑΑΔΕ και θα αιτούνται του επιδόματος. Εφόσον εγκριθεί η αίτηση τους , κι εδώ είναι η μεγάλη διαφορά, δεν θα λάβουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό αλλά θα τα δουν ως έκπτωση στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος που καλύπτει το διάστημα Ιανουάριος – Μάρτιος 2023.

Το κονδύλι των 120εκατ€ θα καλυφθεί από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και όχι τον προϋπολογισμό του κράτους.





Πηγή: skai.gr

