Σε 1,2 εκατ. νοικοκυριά υπολογίζονται οι ωφελούμενοι από το έκτακτο επίδομα για όσους θερμαίνονται με ρεύμα, το οποίο ανακοίνωσε ο Θοδωρής Σκυλακάκης.
«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και το νέο έτος τα κοινωνικά τιμολόγια και τους ενεργειακά ευάλωτους καταναλωτές» τόνισε σήμερα στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Διαβάστε σχετικά: Ποιοι θα πάρουν το επίδομα θέρμανσης με ηλεκτρικό ρεύμα - Όλη η διαδικασία
Παράλληλα όμως – όπως πρόσθεσε - θα λαμβάνονται μέτρα για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και κατά της ρευματοκλοπής, που ανέρχεται στα 400 εκ ευρώ το χρόνο.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.