Σε 1,2 εκατ. νοικοκυριά υπολογίζονται οι ωφελούμενοι από το έκτακτο επίδομα για όσους θερμαίνονται με ρεύμα, το οποίο ανακοίνωσε ο Θοδωρής Σκυλακάκης.

«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και το νέο έτος τα κοινωνικά τιμολόγια και τους ενεργειακά ευάλωτους καταναλωτές» τόνισε σήμερα στον ΣΚΑΙ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Παράλληλα όμως – όπως πρόσθεσε - θα λαμβάνονται μέτρα για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και κατά της ρευματοκλοπής, που ανέρχεται στα 400 εκ ευρώ το χρόνο.



Πηγή: skai.gr

