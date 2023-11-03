Λογαριασμός
Σκυλακάκης στον ΣΚΑΪ: «Θα στηρίξουμε τους ενεργειακά ευάλωτους καταναλωτές και το νέο έτος»

Σε 1,2 εκατ. νοικοκυριά υπολογίζονται οι ωφελούμενοι από το έκτακτο επίδομα για όσους θερμαίνονται με ρεύμα, το οποίο ανακοίνωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

σκυλακακης

Σε 1,2 εκατ. νοικοκυριά υπολογίζονται οι ωφελούμενοι από το έκτακτο επίδομα για όσους θερμαίνονται με ρεύμα, το οποίο ανακοίνωσε ο Θοδωρής Σκυλακάκης.  

«Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και το νέο έτος τα κοινωνικά τιμολόγια και τους ενεργειακά ευάλωτους καταναλωτές» τόνισε σήμερα στον ΣΚΑΙ ο υπουργός  Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Διαβάστε σχετικά: Ποιοι θα πάρουν το επίδομα θέρμανσης με ηλεκτρικό ρεύμα - Όλη η διαδικασία

Παράλληλα όμως – όπως πρόσθεσε - θα λαμβάνονται μέτρα για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και κατά της ρευματοκλοπής, που ανέρχεται στα 400 εκ ευρώ το χρόνο.
 

