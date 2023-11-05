Πάνω από τα μισά νοικοκυριά θα λάβουν επίδομα θέρμανσης - Ποιοι ωφελούνται

Περισσότερα από τα μισά νοικοκυριά θα λάβουν τον ερχόμενο χειμώνα επιδότηση θέρμανσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από την απόφαση για επέκταση της ενίσχυσης στα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια.

Οι ενισχύσεις που προβλέπονται σήμερα περιλαμβάνουν το επίδομα θέρμανσης με δικαιούχους 1,2 εκατ. νοικοκυριά για το οποίο επίκειται η έναρξη υποβολής αιτήσεων, το επίδομα ηλεκτρικής ενέργειας που θα ισχύσει από 1.1.2024 για άλλους 1,2 εκατ. ωφελούμενους, τα Κοινωνικά Οικιακά Τιμολόγια (ΚΟΤ) που ίσχυαν ήδη και το νέο ΚΟΤ για πολύτεκνους που θεσπίζεται τώρα.

Ειδικότερα:

Το επίδομα θέρμανσης περιόδου 2023 - 2024 χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, και βιομάζας ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης. Τα κριτήρια είναι:

Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να ανέρχεται έως τα 16.000Euro για μονομελές νοικοκυριό και 24.000Euro για το ζευγάρι συν 5.000Euro για κάθε παιδί. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το όριο είναι 29.000Euro, συν 5.000Euro για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Για πρώτη φορά φέτος τίθεται ως κριτήριο τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα να μην υπερβαίνουν το ποσό των 80.000Euro, με σκοπό την καλύτερη στόχευση των δικαιούχων. Η αξία της ακίνητης περιουσίας (όπως υπολογίζεται για τον προσδιορισμό του ΕΝΦΙΑ), δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000Euro για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τις 300.000Euro για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Για τον υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες, όπως η δριμύτητα του κλίματος κάθε περιοχής και η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση ενός κτιρίου.

Το επίδομα που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100Euro, ούτε να υπερβαίνει τα 800Euro. Το ανώτατο ποσό αυξάνεται μέχρι το ποσό των 1.000Euro για οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες. Μόνο ένα είδος καυσίμου δύναται να επιδοτηθεί ανά δικαιούχο και για αγορές τουλάχιστον διπλάσιας αξίας των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης.

Η έναρξη των αιτήσεων αναμένεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Νοεμβρίου. Εφόσον η αίτηση υποβληθεί από τους δυνητικούς δικαιούχους έως την 8η Δεκεμβρίου 2023, τότε θα λάβουν ως προκαταβολή το ποσό του επιδόματος που τους είχε καταβληθεί κατά την περυσινή περίοδο 2022-2023 και το ήμισυ του ποσού αν είχαν λάβει αυξημένο επίδομα θέρμανσης λόγω της μετάβασής τους από το φυσικό αέριο σε πετρέλαιο.

Επίδομα για θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια:

Θα εφαρμοστεί για τις καταναλώσεις από 1-1-2024 (μέχρι τότε εξακολουθούν να ισχύουν οι οριζόντιες επιδοτήσεις στην κατανάλωση ρεύματος) έως 31-3-2024 με τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης.Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται επίσης στην πλατφόρμα myθέρμανση της ΑΑΔΕ ενώ η επιδότηση θα καταβάλλεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος.

Οι ωφελούμενοι εκτιμώνται σε 1,2 εκατ. και το ύψος της επιδότησης κλιμακώνεται από 45 έως 480 ευρώ το τρίμηνο, με βάση και πάλι το σύστημα υπολογισμού των θερμικών αναγκών που εφαρμόζεται στην επιδότηση του πετρελαίου.

Τιμολόγιο πολυτέκνων: Προβλέπεται έκπτωση 100Euro/MWh στη χρέωση που σημαίνει για μια μέση κατανάλωση, ετήσια έκπτωση της τάξης των 500 Ευρώ για καταναλώσεις έως 2000 κιλοβατώρες το τετράμηνο για οικογένεια με 4 τέκνα συν 200 κιλοβατώρες για κάθε τέκνο με ανώτατο όριο 4000 κιλοβατώρες. Η επιδότηση αυξάνεται σε 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα σε περίπτωση επίτευξης στόχου εξοικονόμησης. Επιπλέον οι πολύτεκνοι απαλλάσσονται από τις χρεώσεις δικτύων εντός των ορίων κατανάλωσης και ΥΚΩ. Τα εισοδηματικά κριτήρια είναι διευρυμένα 50.000 ευρώ για οικογένεια με 4 παιδιά συν 2.500 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο με όριο τις 70.000 και χωρίς περιουσιακό κριτήριο ώστε να εντάσσονται περίπου το 95 % των πολυτέκνων.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Α: υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ακίνητη περιουσία έως 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, συν 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ), εισόδημα 1200-3000 ευρώ. Η επιδότηση είναι 7,5 σεντς ανά κιλοβατώρα, με όρια κατανάλωσης ανάλογα με το μέγεθος του νοικοκυριού.

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Β: υπάγονται νοικοκυριά με ακίνητη περιουσία έως 120.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, συν 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 180.000 ευρώ και εισόδημα 9.000-27.000 ευρώ ανάλογα με το πλήθος των μελών. Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος προστίθενται 4.500 ευρώ και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος 2.250 ευρώ, μέχρι 31.500 ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Σε αυτήν την περίπτωση η έκπτωση είναι 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Ακολουθούν παραδείγματα επιδοτήσεων για ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά που θα δικαιούνται για πρώτη φορά από 1.1.2024 επιδότηση για θέρμανση με ηλεκτρική ενέργεια:

Έγγαμη με ένα εξαρτώμενο τέκνο, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα Euro28.500, ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ύψους Euro79.500 και με ακίνητη περιουσία με αντικειμενική αξία ύψους Euro299.500. Η κύρια κατοικία της είναι στην περιοχή της Κοζάνης, που συγκαταλέγεται στους οικισμούς με δριμύ ψύχος κατά τους χειμερινούς μήνες. Η συνολική αξία των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο κατανάλωσης από 1.1.2024 έως 31.3.2024 ανέρχεται σε Euro800 και η επιδότηση είναι 302,40 ευρώ.

Πολύτεκνη οικογένεια με 4 εξαρτώμενα τέκνα, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 25.000 ευρώ, και ακίνητη περιουσία αξίας 170.000 χιλ. ευρώ, συνεπώς εντάσσεται στο ΚΟΤ Β. Η τετραμηνιαία κατανάλωση της ανέρχεται σε 2.000 kWh. Με το τιμολόγιο ΚΟΤ Β λαμβάνει έκπτωση 90 ευρώ ανά τετράμηνο για τις 2.000 kWh κατανάλωσης, άρα ετησίως λαμβάνει κατ' ανώτατο 270 ευρώ. Με το νέο τιμολόγιο ΚΟΤ Γ, που θεσμοθετείται ειδικά για τους πολύτεκνους, δικαιούται επιδότηση 200 ευρώ (100 Euro/ MWh) για τις 2.000 kWh κατανάλωσης του τετραμήνου. Συνεπώς ετησίως, πλέον θα λαμβάνει 600 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που επιτύχει και το στόχο εξοικονόμησης, η συνολική έκπτωση μπορεί να ανέλθει έως και 720 ευρώ ετησίως.

Πολύτεκνη οικογένεια με 4 εξαρτώμενα τέκνα, με οικογενειακό εισόδημα 40.000 ευρώ, και ακίνητη περιουσία αξίας 200.000 ευρώ, δεν εντάσσεται σε καμία κατηγορία ΚΟΤ μέχρι σήμερα, επομένως δεν λαμβάνει καμία έκπτωση για την τετραμηνιαία κατανάλωση που ανέρχεται σε 2.000 kWh. Στο νέο ΚΟΤ Γ, δεν υπάρχουν περιουσιακά κριτήρια ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια είναι αυξημένα συγκριτικά με το υφιστάμενο ΚΟΤ, και εκκινούν από τις 50.000 ευρώ για πολύτεκνη οικογένεια με 4 εξαρτώμενα μέλη. Συνεπώς, η οικογένεια είναι δικαιούχος του τιμολογίου ΚΟΤ Γ και δικαιούται επιδότηση 200 ευρώ (100 Euro/ MWh) για τις 2.000 kWh της τετραμηνιαίας κατανάλωσης. Έτσι, θα λαμβάνει 600 ευρώ ετησίως, ενώ σε περίπτωση που επιτύχει και τον στόχο εξοικονόμησης του νέου τιμολογίου, η επιδότηση μπορεί να ανέλθει έως και 720 ευρώ ετησίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

