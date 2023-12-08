Ελεύθεροι αφέθηκαν τουλάχιστον 100 από τους 424 προσαχθέντες για τα επεισόδια στου Ρέντη και τον τραυματισμό του 31χρονου αστυνομικού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από νωρίς το απόγευμα γίνονται νέες προσαγωγές οπαδών προκειμένου να πάρουν πληροφορίες ωστε να συλλάβουν τον δράστη.

Σε καταστολή διασωληνωμένος ο αστυνομικός

Σύμφωνα με νεότερο ιατρικό ανακοινωθέν, ο αστυνομικός παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλευόμενος στη ΜΕΘ σε καταστολή και μηχανικό αερισμό, υποστηριζόμενος αιμοδυναμικά με ισχυρές δόσεις αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων. Σήμερα το πρωί οδηγήθηκε εκ νέου στο χειρουργείο όπου έγινε διάνοιξη των μυικών διαμερισμάτων της κνήμης, εκτεταμένη εκτομή νεκρωμάτων στην περιοχή του τραύματος του μηρού και συμπληρωματική αιμόσταση.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής το Νοσοκομείο είχε εκδώσει το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν στο οποίο ανέφερε:

«Περί ώραν 22:00 της 7ης -12-2023 προσεκομίσθη μέσω ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου, άνδρας των Υ.Α.Τ. της ΕΛ.ΑΣ., 31 ετών με αιμοδυναμική αστάθεια, σε κωματώδη κατάσταση (GCS 3), χωρίς φωτοκινητικό αντανακλαστικό.

Έφερε ίσχαιμη περίδεση πάνω από τραύμα στην έσω επιφάνεια του αριστερού μηρού, εκτεταμένο αιμάτωμα και έγκαυμα περιοχής μηρού, ριζομηρίου και οσχέου και καθολικό υποδόριο εμφύσημα.

Έγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση και μηχανικός αερισμός και ξεκίνησε διαδικασία ανάνηψης από το βαρύ αιμορραγικό shock. Ο ασθενής κατά τις 23:00 μεταφέρθηκε στο χειρουργείο όπου συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάνηψης με μαζικές μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων και υψηλές δόσεις αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων.

Κατά τις 23:25 υπέστη καρδιακή ανακοπή, έγινε ΚΑΡΠΑ και επανήλθε μετά από 10 λεπτά.

Κατά τις 23:55, μετά από προσωρινή σταθεροποίηση με υψηλές δόσεις αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων, έγινε χειρουργική διερεύνηση του ταύματος στον αριστερό μηρό. Διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μυϊκές καταστροφές, ανευρέθη και αφαιρέθηκε μεταλλική βολίδα διαστάσεων 5Χ2Χ2 cm και άλλα μεταλλικά θραύσματα στην περιοχή των μηριαίων αγγείων.

Διαπιστώθηκε επίσης εκκρηκτική κάκωση επιπολής μηριαίας αρτηρίας και φλέβας και κλάδων αυτών, οι οποίες απολινώθηκαν για έλεγχο της αιμορραγίας στα πλαίσια ελέγχου της βλάβης (Damage control), έγινε χειρουργικός καθαρισμός και απομάκρυνση νεκρωμένων ιστών, έκπλυση του τραύματος και επίδεση».

Οικογένεια και συνάδελφοι στο πλευρό του αστυνομικού που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση

Στο πλευρό του αστυνομικού των ΜΑΤ που νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας βρίσκεται η οικογένεια του αλλά και συναδελφοι του, ενώ στο νοσοκομείο καταφθάνει και η σύζυγος του η οποία βρισκόταν στη Κω.

Ο αστυνομικός 31 ετών με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, εχτές το βράδυ τραυματίστηκε στα επεισόδια που έλαβαν χώρα έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελινα Μερκούρη» όταν άγνωστος δράστης εκτόξευσε σε ευθεία βολή ναυτική φωτοβολίδα η οποία καρφώθηκε στον μηρό του.

Την πεποίθηση του πως ανάμεσα στους 424 προσαχθέντες βρίσκεται ο δράστης εξέφρασε μιλώντας στον skai.gr ο προεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ενώ συμπλήρωσε πως επιτέλους πρέπει να παρθούν μέτρα για να σταματήσει αυτή η «γάγγραινα» που λέγεται οπαδική βία.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

«Δολοφονική επίθεση σε βάρος αστυνομικών» χαρακτηρίζει η ΕΛΑΣ, σε ανακοίνωσή της, τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη». Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χούλιγκανς βγήκαν από το γήπεδο και πραγματοποίησαν ευθεία βολή ναυτικών φωτοβολίδων, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης (ΥΑΤ), ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, προσήχθησαν πάνω από 400 άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στη Διεύθυνση Μεταγωγών Αττικής, όπου πραγματοποιείται πλήρης εξακρίβωση στοιχείων, λήψη μαρτυρικών καταθέσεων, καθώς και λήψη δειγμάτων με σκοπό την ανίχνευση πυρίτιδας.

Από την αστυνομία υπογραμμίζεται πως υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι ανάμεσα στους προσαγόμενους βρίσκονται οι δράστες της επίθεσης.

Παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για τη δολοφονική επίθεση σε βάρος αστυνομικών στο Ρέντη

Στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά έδωσε παραγγελία η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη, να εποπτεύει τις έρευνες για τη δολοφονική επίθεση σε βάρος αστυνομικών της ΥΑΣ, έξω από το γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» και να διακρίβωση αυτεπαγγέλτως διωκομένες πράξεις, όπως είναι εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες κ.λ.π., καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Αναλυτικίτερα, η παραγγελία της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου έχει ως εξής:

«Χθες, 7/12/2023, σημειώθηκε δολοφονική επίθεση σε βάρος αστυνομικών της ΥΑΣ, έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στον 'Αγιο Ιωάννη Ρέντη, κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακός- Παναθηναϊκός, όταν χούλιγκανς εξήλθαν από το γήπεδο, κινήθηκαν απειλητικά κατά αστυνομικών εκσφενδονίζοντας αντικείμενα, πέτρες και παράλληλα πραγματοποίησαν ευθεία βολή ναυτικών φωτοβολίδων, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό αστυνομικού της ΥΑΣ και επανήλθαν εν συνεχεία στο γήπεδο.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, εποπτεύοντας και τη διενεργούμενη ήδη αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, προς διακρίβωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων, όπως εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες κ.λ.π., καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών».

Πηγή: skai.gr

