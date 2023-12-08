Την αγανάκτηση και την οργή τους εκφράζουν οι αστυνομικοί για τη δολοφονική επίθεση σε βάρος 31χρονου συναδέλφου τους, που νοσηλεύεται σε κώμα, μετά τον τραυματισμό του από φωτοβολίδα στα επεισόδια που έγιναν έξω από το κλειστό του Ρέντη το βράδυ της Πέμπτης.
Με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων ζητά από την κυβέρνηση να μπει λουκέτο σε όλα τα πρωταθλήματα, καθώς επίσης να σταματήσει η διάθεση αστυνομικών δυνάμεων για οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα.
«Καλούμε την Ελληνική Δικαιοσύνη να παρέμβει άμεσα και να αναζητήσει τις ευθύνες, όσο ψηλά και αν αυτές υπάρχουν σε επίπεδο ιδιοκτησιών που ουσιαστικά λειτουργούν ως ηθικοί αυτουργοί σε δολοφονικές ενέργειες» τονίζουν οι αστυνομικοί κάνοντας λόγο για άτομα που «... συγκαλύπτουν, υποθάλπουν, υποστηρίζουν, μισθοδοτούν τις αγέλες των δίποδων χούλιγκαν με τα ζωώδη ένστικτα είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες Π.Α.Ε, Κ.Α.Ε. κτλ είτε είναι “παράγοντες” του αθλητισμού, είτε οποιοσδήποτε άλλος».
Η ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ
«Οργή και θλίψη διακατέχει σήμερα όλο το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας για την δολοφονική επίθεση εις βάρος του συναδέλφου μας που είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του και ελπίζουμε χωρίς μοιραία κατάληξη.
Οργή για αυτούς που με ξεκάθαρα ανθρωποκτόνο πρόθεση επιτέθηκαν σε ένα όργανο της Πολιτείας την ώρα που έκανε τη δουλειά του, σε ένα αστυνομικό που έβγαζε το μεροκάματο του.
Οργή για όλους αυτούς που συγκαλύπτουν, υποθάλπουν, υποστηρίζουν, μισθοδοτούν τις αγέλες των δίποδων χούλιγκαν με τα ζωώδη ένστικτα είτε αυτοί είναι ιδιοκτήτες Π.Α.Ε, Κ.Α.Ε. κτλ είτε είναι “παράγοντες” του αθλητισμού, είτε οποιοσδήποτε άλλος.
Θλίψη για τον Ελληνικό Αθλητισμό, ο οποίος από προϊόν πολιτισμού έχει καταντήσει καταφύγιο κάθε λογής εγκληματικών υποκειμένων που με πρόσχημα αυτόν εκδηλώνουν τα πιο απάνθρωπα και κακοποιά τους ένστικτα.
Θλίψη για το κατάντημα της Ελληνικής Κοινωνίας που ανέχεται εγκληματικές συμπεριφορές και δεν αντιδρά προκειμένου να τις καταδικάσει και να τις απομονώσει.
Θλίψη για την Ελληνική Πολιτεία, η οποία καταδέχεται να είναι θεατής όλης αυτής της κατάστασης, αφήνοντας τους λειτουργούς της να γίνονται βορά των δολοφονικών προθέσεων των εγκληματικών στοιχείων που έχουν παρεισφρήσει στον αθλητισμό. Πόσο μάλλον, όταν αυτό γίνεται, προκειμένου να απαλλαχθούν από τις ποινικές και άλλες ευθύνες οι ιδιοκτήτες και οι υπεύθυνοι των μεγάλων σωματείων, και να μετακυληθούν οι ευθύνες στα όργανα της Πολιτείας δηλαδή στην Ελληνική Αστυνομία και στο προσωπικό της.
Καλούμε τον κ. Πρωθυπουργό να διακόψει άμεσα σήμερα όλα τα πρωταθλήματα σε κάθε άθλημα, έως ότου σταματήσει η εγκληματική δραστηριότητα όλων αυτών των υποκειμένων.
Καλούμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας να σταματήσουν από ταύτης τη διάθεση αστυνομικών δυνάμεων για οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα, χωρίς καμία καθυστέρηση και καμία δικαιολογία. Με έναν αστυνομικό να χαροπαλεύει και την οικογένειά του, αλλά και όλους εμάς να αγωνιούμε για τη ζωή του, καμία δικαιολογία δεν γίνεται αποδεκτή.
Καλούμε την Ελληνική Δικαιοσύνη να παρέμβει άμεσα και να αναζητήσει τις ευθύνες, όσο ψηλά και αν αυτές υπάρχουν σε επίπεδο ιδιοκτησιών που ουσιαστικά λειτουργούν ως ηθικοί αυτουργοί σε δολοφονικές ενέργειες.
Καλούμε τα πολιτικά κόμματα, τους αθλητικούς φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και την κοινωνία των πολιτών να φωνάξουν ¨ΩΣ ΕΔΩ¨, ενώνοντας τη φωνή τους με τη δική μας, όπως έχουν πράξει και σε άλλες περιπτώσεις.
Τέλος, καλούμε όλους να προσευχηθούν μαζί μας για τη ζωή του με δολοφονική πρόθεση τραυματισθέντος συναδέλφου μας. Ελπίζουμε να ξεπεράσει τον κίνδυνο και το αίμα που έχασε να είναι το τελευταίο που χύνεται, από έναν εργαζόμενο που η Πολιτεία αρνείται πεισματικά να του αναγνωρίσει ότι το επάγγελμα του είναι επικίνδυνο και αρέσκεται στη διανομή φιλοδωρημάτων».
