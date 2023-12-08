Την αγανάκτηση και την οργή τους εκφράζουν οι αστυνομικοί για τη δολοφονική επίθεση σε βάρος 31χρονου συναδέλφου τους, που νοσηλεύεται σε κώμα, μετά τον τραυματισμό του από φωτοβολίδα στα επεισόδια που έγιναν έξω από το κλειστό του Ρέντη το βράδυ της Πέμπτης.



Με ανακοίνωσή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων ζητά από την κυβέρνηση να μπει λουκέτο σε όλα τα πρωταθλήματα, καθώς επίσης να σταματήσει η διάθεση αστυνομικών δυνάμεων για οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα.

Καλούμε τα πολιτικά κόμματα, τους αθλητικούς φορείς, τα Μ.Μ.Ε. και την κοινωνία των πολιτών να φωνάξουν ¨ΩΣ ΕΔΩ¨, ενώνοντας τη φωνή τους με τη δική μας, όπως έχουν πράξει και σε άλλες περιπτώσεις.



Τέλος, καλούμε όλους να προσευχηθούν μαζί μας για τη ζωή του με δολοφονική πρόθεση τραυματισθέντος συναδέλφου μας. Ελπίζουμε να ξεπεράσει τον κίνδυνο και το αίμα που έχασε να είναι το τελευταίο που χύνεται, από έναν εργαζόμενο που η Πολιτεία αρνείται πεισματικά να του αναγνωρίσει ότι το επάγγελμα του είναι επικίνδυνο και αρέσκεται στη διανομή φιλοδωρημάτων».