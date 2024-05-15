Christina Applegate: Πάλευε με την ανορεξία όταν παιζόταν η σειρά «Παντρεμένοι με παιδιά»

Η Christina Applegate παραδέχτηκε ότι υπέφερε από διατροφική διαταραχή κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τηλεοπτικής σειρά «Παντρεμένοι με παιδιά», όταν ήταν έφηβη. Η ηθοποιός ξεκίνησε τα γυρίσματα της κωμικής σειράς, η οποία διήρκεσε 10 σεζόν, σε ηλικία 15 ετών.

«Απλά, στερούσα από τον εαυτό μου το φαγητό για χρόνια», αποκάλυψε η Christina Applegate στο νέο επεισόδιο του «MeSsy», του podcast που μοιράζεται με τη Jamie-Lynn Sigler. «Ήταν βασανιστήριο», ανέφερε η ίδια. Στην ηλικία των 15 ετών, η μητέρα της Applegate την έβαλε στο πρόγραμμα Weight Watchers.

'Married with Children' star Christina Applegate had anorexia while filming TV show https://t.co/Cf0d3dOYg0 — Fox News (@FoxNews) May 14, 2024

«Ήταν πάντα ανταγωνιστική», είπε η ηθοποιός, σήμερα 52 ετών. «Έτρωγα πέντε αμύγδαλα την ημέρα. Και αν έτρωγα έξι, έκλαιγα και δεν ήθελα να βγω από το σπίτι. Και αυτό μου έμεινε για πολλά χρόνια», επισήμανε.

Όταν υποδυόταν την Kelly Bundy στη σειρά, όπως είπε, η ηθοποιός ήθελε να δείχνει αδύνατη με τις κοντές φούστες και τα αποκαλυπτικά ρούχα που επέλεγε για τον χαρακτήρα της. «Ήθελα να φαίνονται τα κόκαλά μου, γι’ αυτό δεν έτρωγα», αποκάλυψε.

Η Christina Applegate αποκάλυψε ότι εξακολουθεί να δίνει εσωτερική μάχη για την εικόνα του σώματός της, αφού μετά τη διάγνωση με σκλήρυνση κατά πλάκας πήρε αρκετά κιλά. Για την ακρίβεια 45 κιλά, από τις παρενέργειες της ασθένειας και των φαρμάκων που έπαιρνε και συνεχίζει να παίρνει μέχρι και σήμερα.

«Αυτός ο δαίμονας στο κεφάλι μου, επιστρέφει πολύ δυνατά. Και με τρομάζει», σημείωσε. «Δεν ήταν εκεί για πολύ καιρό. Θέλω να πω, είναι πάντα λίγο εκεί με την ανορεξία και με βασανίζει. Και μετά η δυσμορφία του σώματος και όλα αυτά τα πράγματα. Εξακολουθούν να είναι πάντα εκεί. Δεν κοιτάζω σε καθρέφτες», συνέχισε η Applegate. «Αυτό είναι προφανώς κάτι που οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν. Έχω γράψει σε όλους τους καθρέφτες μου στο μπάνιο μου, ώστε να μην κοιτάζω μέσα σε αυτούς, γιατί θα κλάψω», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

