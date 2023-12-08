Ώρες αγωνίας βίωσε η οικογένεια μιας ανήλικης μαθήτριας, 13 ετών, στη Χερσόνησο, που από την μια στιγμή στην άλλη βρέθηκε να νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ.

Το κορίτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, "χτυπήθηκε" χθες Πέμπτη από ρεύμα και ενώ στόλιζαν μαζί με τους συμμαθητές της, χριστουγεννιάτικο δέντρο στο γυμνάσιο όπου φοιτά.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ και παρέμεινε προκειμένου να υποβληθεί σε σειρά εξετάσεων. Το κορίτσι όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία του και αναμένεται να πάρει εξιτήριο τις επόμενες ώρες.

Ως προς την διερεύνηση του περιστατικού ενημερώθηκε και το ΑΤ χερσονήσου, ενώ δεν αποκλείεται να κληθεί και για κατάθεση ο πατέρας της μαθήτριας.

