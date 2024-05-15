Ως ένα πανέμορφο Ελληνικό νησί χωρίς μαζικά πλήθη τουριστών που «στέκεται» επάξια απέναντι σε μεγάλα τουριστικά ονόματα όπως τη Μύκονο και τη Ρόδο, παρουσιάζεται η Αλόννησος από τη βρετανική Mirror σε πρόσφατο άρθρο της.

Το εκτενές αφιέρωμα της δημοφιλούς εφημερίδας εκθειάζει τα εντυπωσιακά πράσινα τοπία, την εξαιρετική εξυπηρέτηση, τις περιπατητικές διαδρομές, τη γραφικότητα των χωριών και τις παραδεισένιες παραλίες του προορισμού των Σποράδων.

Η Mirror εστιάζει στη μοναδικότητα της Αλοννήσου που δεν δέχεται «ορδές τουριστών» αλλά έχει διατηρήσει την αυθεντικότητα της, ακολουθώντας την οδό της ήπιας ανάπτυξης.

Στη συνέχεια το άρθρο επικαλείται μερικές από τις αναρίθμητες θετικές κριτικές που αποσπά το νησί κάθε χρόνο από τουρίστες που εντυπωσιάζονται από τα εξωτικά γαλαζοπράσινα νερά, τη ζεστή φιλοξενία των κατοίκων, τις ταβέρνες με οικογενειακή παράδοση, τα ποιοτικά καταλύματα, την αύρα ηρεμίας που εκπέμπει ο τόπος, καθώς και τις υπηρεσίες χωρίς υψηλό τίμημα που παρέχουν οι επαγγελματίες. «Στην Αλόννησο οι προσδοκίες για ιδανικές διακοπές συναντούν την πραγματικότητα, τονίζουν στα σχόλια οι επισκέπτες του προορισμού» αναφέρει η Mirror.

«Μέσα σε έναν τουριστικό τοπίο που οι σύγχρονες συνθήκες αλλοιώνουν την ταυτότητα και το φυσικό περιβάλλον πολλών Ελληνικών νησιών, στην Αλόννησο καταβάλλεται προσπάθεια για να μην χαθεί η ουσία του προορισμού.

Η φύση, οι εναλλακτικές δραστηριότητες όπως οι καταδύσεις και η πεζοπορία, η ποιότητα των υπηρεσιών, η γαστρονομία καθώς και το μεγαλύτερο φυσικό Θαλάσσιο Πάρκο της Μεσογείου έχουν απήχηση στο ταξιδιωτικό κοινό δημιουργώντας αξιόλογη δυναμική και για τη νέα σεζόν», εξηγεί το μέλος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Αλοννήσου και Τουριστικός πράκτορας Διογένης Θεοδώρου μιλώντας για το φετινό κάλεσμα του Δήμου στην Ελλάδα και τις διεθνείς τουριστικές αγορές.

Πηγή: skai.gr

