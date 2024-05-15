Ένα μπουκάλι που επέπλεε στη θάλασσα και είχε κλεισμένο μέσα ένα σημείωμα για έναν ανεκπλήρωτο έρωτα, βρήκε μια οικογένεια στην παραλία Κυμάσι στο Μαντούδι Εύβοιας.

Το μπουκάλι, περιείχε σημείωμα και ο αποστολέας είχε γράψει εξομολόγηση που δεν τόλμησε να πει. Ένα μυστικό που δεν είπε ποτέ. Το συγκεκριμένο μπουκάλι ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη και βρέθηκε στην Εύβοια.

Για να βγάλουν το μήνυμα χρειάστηκε να σπάσουν το γυαλί ενώ όπως διαπίστωσαν το μπουκάλι είχε πέσει στη θάλασσα πριν από δύο μήνες και από τη Θεσσαλονίκη έφτασε στην Εύβοια. Σύμφωνα με το evianews.com, στο χαρτάκι ο αποστολέας έγραφε για μία αγάπη σε μια γυναίκα που δεν τολμούσε να της το πει.

Ένας ανεκπλήρωτος έρωτας που έμεινε για πάντα μυστικός και δεν τον εξέφρασε ποτέ του. Λόγια αγάπης είχε το μυστικό του μπουκαλιού και παράλληλα μία καρδούλα ζωγραφισμένη. Μια αγάπη που δεν βρήκε ποτέ ανταπόκριση. Ένα μυστικό που δεν είπε σε κανέναν παρά μόνο το έγραψε και το έστειλε να ταξιδέψει με το μπουκάλι.

Πηγή: skai.gr

