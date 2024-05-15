Στο Γκαζιαντέπ, την επονομαζόμενη «πόλη του μπακλαβά» στη νοτιοανατολική Τουρκία, στα σύνορα με τη Συρία, βρέθηκε ο Μανώλης Κωστίδης για ένα… λαχταριστό ρεπορτάζ.



Ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη επισκέφθηκε το πιο γνωστό κατάστημα της πόλης, τονίζοντας ότι οι διάφοροι τύποι μπακλαβά μεταφέρονται από το Γκαζιαντέπ σε όλες τις τουρκικές πόλεις, με το φιστίκι, το βούτυρο και το σιρόπι να κυριαρχούν, ενώ το καρύδι που προτιμάται στην Ελλάδα παίζει... «δεύτερο ρόλο».



«Βλέπεις κατάστημα ρούχων, δίπλα μαγαζί με μπακλαβά. Κατάστημα καλλυντικών, δίπλα μαγαζί με μπακλαβά… Πραγματικά είναι η πόλη του μπακλαβά» σχολίασε χαριτολογώντας.

Όσον αφορά τις τιμές, κυμαίνονται από 28 μέχρι 32 ευρώ το κιλό ανάλογα με τον τύπο του μπακλαβά, διευκρίνισε ο Μανώλης Κωστίδης.





Πηγή: skai.gr

