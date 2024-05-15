«Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από την δική σου»

Με τον Μάρκο Σεφερλή και τον Έκτορα Μποτρίνι

Σήμερα στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

Στο προηγούμενο επεισόδιο, η Άννα Μαρία και η Μαριαλένα, παρά το άγχος και τους αντιπερισπασμούς που τους έβαλε ο Μάρκος, κατάφεραν να αποσπάσουν τη νίκη και να κερδίσουν τα πρώτα 1.000 ευρώ. Σήμερα, αντιμετωπίζουν ένα ζευγάρι, την Ιωάννα και τον Κώστα.

Τα δύο κορίτσια, τη δεύτερη φορά στην κουζίνα της Μαμάς, θέλουν να συνεργαστούν άψογα και να εντυπωσιάσουν τον Έκτορα με το πιάτο τους. Έτσι, δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και μαγειρεύουν «κοτόπουλο με μπίρα και πιλάφι» με στόχο και πάλι τη νίκη.

Η Ιωάννα δουλεύει σε τράπεζα και ο Κώστας είναι αστυνομικός και η γνωριμία τους έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Ο Κώστας κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού και σήμερα θέλει να αποδείξει ότι γνωρίζει και από μαγειρική. Έτσι, με την καθοδήγηση της Ιωάννας ετοιμάζει «καλαμαράκια κοκκινιστά με ρύζι» και ελπίζει ότι θα εκτοπίσει τα κορίτσια από την κουζίνα.

Στην ώρα της κρίσης, ο Έκτορας διαπιστώνει πως τα πιάτα έχουν αρκετά λάθη και ελλείψεις και μία μικρή λεπτομέρεια θα κρίνει το νικητήριο πιάτο.

«H ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ»

Δευτέρα με Παρασκευή στις 14.50, στον ΣΚΑΪ

