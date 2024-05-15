Η απόφαση της γεωργιανής κυβέρνησης να περάσει νομοθεσία για τους επονομαζόμενους «ξένους πράκτορες» είναι ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση και απομακρύνει τη Γεωργία από την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ολοκλήρωση αναφέρει με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Φάρα Ντακλάλαχ. «Προτρέπουμε τη Γεωργία να αλλάξει πορεία και να σεβαστεί το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία» επισημαίνει.

The Georgian government’s decision to pass legislation on so-called “foreign agents” is a step in the wrong direction and takes Georgia 🇬🇪 further away from European and Euro-Atlantic integration. We urge #Georgia to change course and to respect the right to peaceful protest. May 15, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

