Το ΝΑΤΟ προειδοποιεί τη Γεωργία πως απομακρύνεται από τη συμμαχία εξαιτίας του νόμου για τους «ξένους πράκτορες»

Η απόφαση της γεωργιανής κυβέρνησης να περάσει νομοθεσία για τους επονομαζόμενους «ξένους πράκτορες» απομακρύνει τη χώρα από την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ολοκλήρωση αναφέρει η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ  

Η απόφαση της γεωργιανής κυβέρνησης να περάσει νομοθεσία για τους επονομαζόμενους «ξένους πράκτορες» είναι ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση και απομακρύνει τη Γεωργία από την ευρωπαϊκή και ευρωατλαντική ολοκλήρωση αναφέρει με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Φάρα Ντακλάλαχ. «Προτρέπουμε τη Γεωργία να αλλάξει πορεία και να σεβαστεί το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία» επισημαίνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

