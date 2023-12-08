Της Ιωάννας Μάνδρου

Προσωπική παρέμβαση της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδειλίνη προκλήθηκε από τον βαρύτατο τραυματισμό αστυνομικού που σημειώθηκε χθες έξω από το κλειστό γήπεδο στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Ο αστυνομικός που χτυπήθηκε με ναυτική φωτοβολίδα και δίνει μάχη για τη ζωή του, νοσηλεύεται σε πολύ βαριά κατάσταση.

Σύμφωνα με την παραγγελία της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου προς την Εισαγγελία Πειραιά που έχει αναλάβει την εποπτεία των ερευνών, τα αδικήματα τα οποία διερευνώνται είναι βαρύτατα. Εγκληματική οργάνωση, βιαιοπραγίες, απόπειρα ανθρωποκτονίας και άλλα.

Αναλυτικά η παραγγελία της Εισαγγελέως του ΑΠ.

Προς

την κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά



Χθες, 7/12/2023, σημειώθηκε δολοφονική επίθεση σε βάρος αστυνομικών της ΥΑΣ, έξω από το κλειστό γήπεδο «Μελίνα Μερκούρη» στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, κατά τη διάρκεια του αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακός- Παναθηναϊκός, όταν χούλιγκανς εξήλθαν από το γήπεδο, κινήθηκαν απειλητικά κατά αστυνομικών εκσφενδονίζοντας αντικείμενα, πέτρες και παράλληλα πραγματοποίησαν ευθεία βολή ναυτικών φωτοβολίδων, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό αστυνομικού της ΥΑΣ και επανήλθαν εν συνεχεία στο γήπεδο.

Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε να προβείτε σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια, εποπτεύοντας και τη διενεργούμενη ήδη αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, προς διακρίβωση αυτεπαγγέλτως διωκομένων πράξεων, όπως εγκληματική οργάνωση, απόπειρα ανθρωποκτονίας, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες κ.λ.π., καθώς και στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

