Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/5), στη Λεωφόρο Αθηνάς, στη Βουλιαγμένη. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία ΙΧ, κάτω από άγνωστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε δέντρα, στη νησίδα, στο ρεύμα προς Σούνιο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες οι οποίοι απεγκλώβισαν από τις στραπατσαρισμένες λαμαρίνες ένα άτομο, χωρίς τις αισθήσεις του.

Φωτογραφίες notia.gr

