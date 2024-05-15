Eδώ μιλούν ακροατές και αναγνώστες!



Η φετινή Euroleague είχε ευχάριστη κατάληξη για τις ελληνικές ομάδες, αφού Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός, εξασφάλισαν την παρουσία τους στο Final Four του Βερολίνου και διεκδικούν το τρόπαιο για 7η και 4η φορά αντίστοιχα στην ιστορία τους.



Ως είθισται η διοργανώτρια αρχή, απονείμει κάθε χρόνο τα δικά της βραβεία στους κορυφαίους της κάθε σεζόν, με τον Πρόσιντα της Άλμπα να είναι ο... Rising Star, o Tσους Ματέο να αναδεικνύεται κορυφαίος προπονητής της σεζόν, ενώ το βραβείο του MVP πήρε για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της διοργάνωσης, Μάικ Τζέιμς, έπειτα από ψηφοφορία παικτών και προπονητών.



Και εδώ το sport-fm.gr έκανε τη δική του... σφήνα!



Mέσω δημοσκόπησης στα social media του σταθμού στην οποία έλαβαν μέρος κάτι παραπάνω από 4,5 χιλ. κόσμου, προέκυψε ο δικός σας MVP, ανάμεσα στον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, τον Μουσταφά Φαλ, τον Κέντρικ Ναν και τον Φακούντο Καμπάτσο!



Tα αποτελέσματα έχρησαν... πανηγυρικά τον Αμερικανό γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR ως MVP, που είχε «αυτοδυναμία» με το 65% των ψήφων, τη στιγμή που ο δεύτερος με 23% ήταν ο Μουστάφα Φαλ!



Ο «μαέστρος» της Ρεάλ Μαδρίτης Φακούντο Καμπάτσο, πήρε το 8% των ψήφων, με τον Χέις Ντέιβις της Φενέρ, να κλείνει την κούρσα με 4%!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.