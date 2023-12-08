Υπογράφηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, εγκύκλιος που αφορά σε «Οδηγίες - κατευθύνσεις για τη λειτουργία των θεσμών ενταξιακής εκπαίδευσης».

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται και επισημαίνεται ότι στο εξής οι Ψυχολόγοι και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί των σχολικών μονάδων, έχουν τη δυνατότητα να συνομιλούν με τους μαθητές και τις μαθήτριες που επιθυμούν να τους συναντήσουν, χωρίς αυτό να απαιτεί την συναίνεση των γονιών τους. Αυτή η πρόβλεψη, η οποία είναι σύμφωνη και με τις επισημάνσεις της Συνηγόρου του Παιδιού, ενισχύει ιδίως εκείνα τα παιδιά που βιώνουν άσχημες και πιθανώς παραμελητικές ή κακοποιητικές καταστάσεις, στο οικογενειακό ή στο σχολικό περιβάλλον. Συνεπώς, είναι απαρατήρητο για εκείνα να ακουστούν χωρίς φόβο και να λάβουν πληροφόρηση για όσα τους απασχολούν. Σαφώς, αν απαιτούνται, στη συνέχεια, ενέργειες σκόπιμης παρέμβασης στο πλαίσιο του σχολείου ζητείται η συναίνεση και βέβαια συνεργασία της οικογένειας και η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας.

Επιπλέον, στην εγκύκλιο διευκρινίζονται ουσιαστικά ζητήματα και παρέχονται οδηγίες και επιμορφωτικό υλικό που αφορούν στους θεσμούς της ενταξιακής εκπαίδευσης συνολικά.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, δήλωσε ότι: «Πιστεύουμε στον ρόλο και στο αποτύπωμα των Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία. Μέχρι πρότινος όμως, για να μπορέσει ένας μαθητής να απευθυνθεί σε αυτούς ήταν υποχρεωτική η γραπτή συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα. Βάσει μελετών διεθνών ερευνών, συζητήσεων μας με τους ειδικούς της παιδικής προστασίας και της εμπειρίας που αποκτήσαμε τα τέσσερα προηγούμενα χρόνια, θεωρήσαμε αναγκαιότητα να προχωρήσουμε σε αυτή την αλλαγή. Σκοπός μας είναι κανένα παιδί να μην είναι και να μην νιώθει μόνο και αβοήθητο, ειδικά εκείνα τα παιδιά που βιώνουν άσχημες καταστάσεις μέσα στο οικογενειακό ή στο σχολικό περιβάλλον. Γιατί ακριβώς όπως μας λένε οι έρευνες και οι ειδικοί, όταν για παράδειγμα ένα παιδί βιώνει μια δύσκολη κατάσταση στο περιβάλλον του, αν για να μπορέσει να μιλήσει γι’ αυτό είναι απαραίτητη η συναίνεση της οικογένειας, τότε αυτό είναι δύσκολο. Με εντατική δουλειά έχουμε καταφέρει να σπάσουμε τη σιωπή. Από σήμερα κάναμε ακόμα ένα βήμα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ανοιχτό, φιλικό προσβάσιμο σχολείο για όλα τα παιδιά. Ένα σχολείο όπου όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες θα νιώθουν ασφαλείς. Κύριο μέλημά μας είναι να ενισχύουμε διαρκώς την εμπιστοσύνη τους στο σχολείο. Είναι δικαίωμα όλων των παιδιών να ακούγονται, να ζητούν πληροφορίες. Και είναι υποχρέωση μας να τους το διασφαλίσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

