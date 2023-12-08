Εύβοια: Αγριογούρουνο επιτέθηκε σε κυνηγό

Καθώς ο υπερπληθυσμός αγριογούρουνων ταλαιπωρεί εδώ και καιρό την Εύβοια περιστατικό με τραυματισμό κυνηγού σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί στην Κάρυστο.

Ο άνδρας δέχθηκε την επίθεση του ευμεγέθες άγριου ζώου ξαφνικά έχοντας μεταβεί σε δασώδες σημείο στο βουνό για να στοχεύσει θηράματα.

Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε σοβαρά και φέρει μόνο αμυχές και χτυπήματα στο πόδι και στο δεξί του χέρι.

Το βουνό της Καρύστου αποτελεί διαχρονικά σημείο που προτιμάται από κυνηγούς ωστόσο χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για όποιον επιλέξει τελικά να κυνηγήσει εκεί καθώς υπάρχει πλήθος κοπαδιών αγριογούρουνων.

Μάλιστα, όπως τόνισε ο κυνηγός, μιλώντας στο evima.gr παρουσιάζουν ιδιαίτερη επιθετικότητα και διόλου σπάνια οι ντόπιοι τα έχουν εντοπίσει σε χαμηλότερα σημεία, εντός του κατοικημένου ιστού.

«Στο παρά πέντε», υπενθυμίζεται πάντως πως γλίτωσε τα χειρότερα, τις προηγούμενες ημέρες, και κυνηγός στην περιοχή του Αγίου στη βόρεια Εύβοια.

Συγκεκριμένα ο κυνηγός την ώρα που βρισκόταν κοντά στο θήραμα του εκπυρσοκρότησε το κυνηγετικό του όπλο με αποτέλεσμα τα σκάγια να περάσουν ξυστά από το πρόσωπο του και να τον τραυματίσουν στο χέρι.

Αμέσως πήγε στο κέντρο υγείας Ιστιαίας όπου εκεί του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας προκειμένου να χειρουργηθεί και να του αφαιρεθούν τα σκάγια.

