Ο δερματικός καρκίνος είναι ο πιο συχνός καρκίνος στον άνθρωπο. Έχει υπολογιστεί ότι κάθε χρόνο έχουμε μεγαλύτερο αριθμό περιστατικών καρκίνου δέρματος από το άθροισμα νέων περιστατικών καρκίνου εντέρου, προστάτη, πνεύμονα και μαστού.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει πως στις ανεπτυγμένες χώρες υπολογίζονται 3 εκατομμύρια περιστατικά καρκίνου δέρματος κατ' έτος, από τα οποία οι 300.000 είναι κακοήθη μελανώματα. Όλοι οι δερματικοί καρκίνοι σχετίζονται με την υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία έχει αθροιστική δράση και σε άτομα ανοιχτόχρωμα και με κληρονομική προδιάθεση σε βάθος χρόνου κινητοποιεί τα κύτταρα της επιδερμίδας να εκτραπούν και να δημιουργήσουν καρκίνο, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Τα παραπάνω ανέφερε ο πρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής Εταιρείας, παρουσιάζοντας την εκστρατεία «ΔΕΡΜΑΪΟΣ», που διεξάγεται όλο τον Μάιο, ο οποίος θεσπίστηκε το 2022 ως μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος.

Προσοχή στην ηλιοθεραπεία

Ο πρόεδρος της ΕΔΑΕ, έδωσε έμφαση στην ενημέρωση του κοινού για τον κίνδυνο από την ηλιακή έκθεση, τονίζοντας ότι «τα πολλαπλά ηλιακά εγκαύματα σε νεαρές ηλικίες αυξάνουν σημαντικά την πιθανότητα δημιουργίας δερματικού καρκίνου σε μεγαλύτερες ηλικίες».

Το μήνυμα πρόσθεσε της ΕΔΑΕ είναι να εντάξουν όλοι τον ετήσιο προληπτικό έλεγχο με εξέταση σπίλων και λοιπών αλλοιώσεων από δερματολόγο, γιατί ο δερματικός καρκίνος όταν διαγιγνώσκεται έγκαιρα πολύ σπάνια θα δημιουργήσει προβλήματα.

Η εκστρατεία της ΕΔΑΕ, που διεξάγεται όλο τον Μάιο, έχει την αρωγή και στήριξη του υπουργείου Υγείας και στοχεύει να ενημερώσει και να εκπαιδεύσει όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες για τη σημασία της πρόληψης και ειδικότερα της ετήσιας επίσκεψης στον δερματολόγο για έλεγχο σπίλων ή άλλων σημαδιών. Το μελάνωμα αποτελεί μια από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου, σήμερα όμως, εφόσον ανιχνευθεί έγκαιρα μπορεί να θεραπευθεί.

Επίσημη Πρέσβειρα της εκστρατείας ΔΕΡΜΑΪΟΣ 2024 είναι η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, Χρυσή Πρωταθλήτρια Ευρώπης και Χάλκινη Παγκόσμια Πρωταθλήτρια στο Βάδην.

Δράσεις ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα

Η φετινή εκστρατεία έχει πολλές παράλληλες ενέργειες σε όλη την επικράτεια.

Συγκεκριμένα, την Δευτέρα 20 Μαΐου θα γίνουν δύο δράσεις ενημέρωσης για πρόληψη κατά του καρκίνου του δέρματος και δωρεάν εξέτασης ατόμων από δερματολόγους, στην Αθήνα, στην πλατεία Κοραή, υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, της Περιφέρειας Αττικής και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, 10:00 - 14:00 και στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 12:00 - 16:00.

Οι εν λόγω δράσεις θα φτάσουν σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας μέσα από Δερματολογικές Κλινικές Νοσοκομείων και Ιατρικούς Συλλόγους και τέλος σε απομακρυσμένα, ακριτικά νησιά σε συνεργασία με τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ και με τη ΜΚΟ ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ κατά τη διάρκεια του 30ου Διάπλου. Στις παραπάνω δράσεις θα διανέμεται ενημερωτικό έντυπο για τη σημασία της πρόληψης κατά του καρκίνου του δέρματος και το χαρακτηριστικό πορτοκαλί βραχιόλι του ΔΕΡΜΑΪΟΥ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.