Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ισραήλ να τερματίσει αμέσως τη στρατιωτική του επιχείρηση στη Ράφα αναφέρει ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ σε γραπτή δήλωσή του επισημαίνοντας ότι αυτή η ενέργεια διακόπτει περαιτέρω τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και οδηγεί σε περισσότερους εσωτερικούς εκτοπισμούς, έκθεση σε λιμό και ανθρώπινο πόνο. Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος προειδοποιεί δε ότι εάν το Ισραήλ συνεχίσει τη στρατιωτική του επιχείρηση στη Ράφα, αναπόφευκτα θα ασκούσε μεγάλη πίεση στη σχέση της ΕΕ με το Ισραήλ.

I’m outraged by the repeated & still unchecked attacks perpetrated by Israeli extremists on aid convoys on their way to Gaza, including from Jordan. Hundreds of thousands of civilians are starving.



IL authorities must stop these operations & hold those responsible accountable. May 14, 2024

Όπως σημειώνει ο Ζοζέπ Μπορέλ περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άμαχοι έχουν βρει καταφύγιο μέσα και γύρω από τη Ράφα και τους έχει ζητηθεί να απομακρυνθούν σε περιοχές που, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, δεν μπορούν να θεωρηθούν ασφαλείς.



«Ενώ η ΕΕ αναγνωρίζει το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται, το Ισραήλ πρέπει να το πράξει σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και να παρέχει ασφάλεια στους αμάχους» υπογραμμίζει.



Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί το Ισραήλ να απόσχει από την περαιτέρω επιδείνωση της ήδη δεινής ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα και να ανοίξει ξανά το σημείο διέλευσης της Ράφας.



Σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο, το Ισραήλ πρέπει να επιτρέπει και να διευκολύνει την ανεμπόδιστη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας για τους αμάχους.



«Καλούμε όλα τα μέρη να διπλασιάσουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη άμεσης κατάπαυσης του πυρός και την άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς» καταλήγει ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

