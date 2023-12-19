Επείγον σήμα στα ελληνικά πλοία που κινούνται στην Ερυθρά Θάλασσα

Επείγον σήμα εξέδωσε το περασμένο Σάββατο η Διεύθυνση Ποντοπόρου Ναυτιλίας του Λιμενικού συστήνοντας στα υπό ελληνική σημαία ή ελληνικών συμφερόντων πλοία που κινούνται στην νότια Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Αντεν να αποφεύγουν τα ύδατα της Υεμένης.

Η επείγουσα ειδοποίηση έρχεται σε συνέχεια της κλιμάκωσης επιθετικών ενεργειών κατά εμπορικών πλοίων στην περιοχή.

Η αρμόδια διεύθυνση του Λιμενικού στο σήμα της που κοινοποίησε στα υπουργεία Εξωτερικών και Αμυνας συστήνει ακόμα στα πλοία να πραγματοποιούν κατά το δυνατό, νυκτερινό διάπλου της νότιας Ερυθράς Θάλασσας και του στενού Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Πηγή: skai.gr

