Ενημέρωση 23:02: Ο Μύλος των Ξωτικών διαψεύδει κατηγορηματικά συμπλοκή στους χώρους του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του πάρκου



«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το δημοσίευμα που έχει αναπαραχθεί από αρκετές ιστοσελίδες με πηγή την ιστοσελίδα trikalanews είναι ψευδές και ουδεμία σχέση έχει με την πραγματικότητα. Καμία συμπλοκή δεν έγινε σήμερα στο Μύλο των Ξωτικών και η διοργάνωση θα προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες για συκοφαντική δυσφήμιση.

Στο Μύλο των Ξωτικών πρωταρχικό μέλημα των διοργανωτών είναι η ασφάλεια των επισκεπτών και ουδέποτε θα επιτρεπόταν να εξελιχθεί κάτι αντίστοιχο.

Ευχαριστούμε τους χιλιάδες επισκέπτες που μας επισκέπτονται καθημερινά και σας περιμένουμε μέχρι τις 7 Ιανουαρίου να ζήσετε μαγικές στιγμές στο Μύλο των Ξωτικών».

Η προηγούμενη είδηση

Άσχημη εξέλιξη είχε η εκδρομή, για μαθητές από Λάρισα και Γιάννενα που είχαν έρθει εκδρομή στα Τρίκαλα και στο Μύλο των Ξωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalanews.gr, ενώ οι μαθητές βρίσκονταν στο Χριστουγεννιάτικο πάρκο, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο λογομάχησαν, και μάλιστα τα αίματα ανάψαν και πιάστηκαν στα χεριά

Η άγρια συμπλοκή είχε σαν αποτέλεσμα τρία αγόρια να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Τρικάλων για παροχή πρώτων βοηθειών, χωρίς η κατάσταση της υγείας τους να έχει κάτι σοβαρό.

Προανάκριση για το περιστατικό μεταξύ των ανηλίκων διεξάγει η αστυνομία στην οποία μάλιστα οδηγήθηκαν οι συνοδοί καθηγητές για να καταθέσουν για το συμβάν.

Στην αστυνομική διεύθυνση για την εξακρίβωση των εμπλεκόμενων μαθητών, βρέθηκαν έντεκα λεωφορεία γεμάτα μαθητές από τη Λάρισα, τα οποία αναχώρησαν αφού ταυτοποιήθηκαν οι εμπλεκόμενοι.

